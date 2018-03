Lionel Richie ist ein großer Stormzy- und Dua-Lipa-Fan

Donnerstag, 22. März 2018, 21:51 Uhr

Lionel Richie ist ein großer Fan von Stormzy und Dua Lipa. Der ‚All Night Long‘-Hitmacher veröffentlichte kürzlich die Spotify-Playliste für seine bevorstehende Tour durch das Vereinigte Königreich.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die Playlist enthielt jedoch neben zu erwartenden Musikgrößen wie David Bowie und den Rolling Stones auch Lieder von aktuelleren britischen Musikern, unter anderem Stormzy und Dua Lipa. So kommentierte Richie seinen Post auf Twitter mit den Worten: „Das Vereinigte Königreich war schon immer ein Ort, der unglaublich gute Musik hervorbrachte und es sorgt auch weiterhin für Nachschub von neuen bahnbrechenden Talenten. Diese Songs werde ich hören, wenn ich in das Vereinigte Königreich zurückkehre, um dort in neuen Teilen des Landes aufzutreten. Orte, die ich noch nie zuvor besucht habe.“

Anfang des Monats, wurde dem früheren ‚Commodores‘-Star bereits die Ehre zu teil, seine Hand- und Fußabdrücke auf dem Asphalt vor dem ‚TCL Chinese Theater‘ in Los Angeles zu verewigen.

Mit der Geste soll Richie für seinen Einfluss in der Musikbranche geehrt werden und ist damit der einzige Musiker, der nicht auch als Schauspieler tätig ist, dem diese Ehre zuteil wurde.