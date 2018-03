Mutter Mila Kunis: Mädchen sind klüger als Jungs!

Donnerstag, 22. März 2018, 12:30 Uhr

Mila Kunis ist überzeugt, dass ihre Tochter „klüger“ ist als ihr Sohn. Die ‚Bad Spies‘-Schauspielerin hat zwei gemeinsame Kinder mit Ehemann Ashton Kutcher. Zusammen haben sie die dreijährige Tochter Wyatt und den 15-monatigen Dimitri.

Foto: Drew Altizer/WENN.com

Mila Kunis ist jedoch überrascht, wie „unterschiedlich“ die beiden sich entwickeln. In der Talkshow von Ellen DeGeneres gab Kunis bekannt: „Sie sind so unglaublich unterschiedlich. Mein Sohn ist wie ein kleines Faultier. Er ist wundervoll und ich liebe ihn von ganzem Herzen, denn eines Tages wird er diese Sendung wahrscheinlich sehen und mich fragen ‚Warum hast du sowas gesagt?‘. Aber die Wahrheit ist nun mal, dass Frauen klüger sind als Männer. Und meine Kinder sind der lebende Beweis dafür. Mädchen kapieren es einfach und Junge sind mehr so ‚Dum da-dum da-dum da-dum‘. Sie verhalten sich eher wie kleine […] Neandertaler.“

Der Unterschied zur Tochter

Darüber hinaus scherzt die 34-jährige Schauspielerin, dass sich Dimitris Kommunikationsfähigkeiten ebenfalls in Grenzen halten. So fügt Kunis hinzu: „[Ich sage] zum Beispiel ‚Gib mir bitte den Becher‘ und mein Sohnemann fängt an [auf Dinge zu zeigen und Geräusche] wie ‚Ungh, ungh‘ von sich zu geben. Das ist alles! Das ist alles, was du von ihm bekommst und du fragst dich nur ‚Ungh? Was könnte Ungh sein?‘. Du schaust dich um und denkst dann ‚Ah Ball‘. Also ja, das ist wirklich ein Unterschied zu Wyatt.“