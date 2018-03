Pink: Tochter postet dieses erste Schminkvideo

Donnerstag, 22. März 2018, 16:52 Uhr

Pink postet das erste Schminkvideo ihrer Tochter. Die 38-jährige Sängerin teilte vergangenen Mittwoch (21. März) das erste Schminkvideo von Tochter Willow (6) auf Instagram.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Die Sechsjährige befand sich in Mama Pinks Garderobe, als sie anfing sich vor laufender Handykamera an dem Bühnen-Make-up ihrer Mutter zu bedienen. Die ‚What About Us‘-Sängerin konnte nicht verleugnen, dass Willow diese Leidenschaft sehr wahrscheinlich von ihr abgeguckt habe und so untertitelte sie ihren Instagram-Post mit den Worten: „Mein kleines Mädchen und ihr erstes Make-up Tutorial #backstage #rockstarintraining #likemamalikedaughter.“

Auch der Ehemann der Sängerin, Carey Hart, konnte nicht widerstehen, ein Bild des Schminkergebnisses seiner Tochter auf seinem Instagram-Account hochzuladen. Er beschrieb das Foto mit den Worten: „Willz Make-up für die St. Louis-Show.“

Es macht Spaß, anders zu sein

Die zweifache Mutter geht offen mit ihrer Überzeugung um, dass es für junge Mädchen wie ihre Tochter Willow wichtig ist, ganz sie selbst sein zu können. So verriet sie dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin: „Eine andere wichtige Sache, die ich meiner Tochter sage, ist, dass es unglaublich viel Spaß macht anders zu sein und dass normal sein ganz schön langweilig ist. Ich und Willow haben eine Regel, die besagt, dass wir keine gemeinen Sachen sagen und keine Sachen, die wir nicht meinen. Ich will, dass sie mir die Wahrheit sagen kann. Das soll sie jetzt schon mit mir lernen, damit es ihr in ihrem späteren Leben helfen kann. Denn ich glaube fest daran, dass es im Leben das Wichtigste ist, man selbst zu sein.“