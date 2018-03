"Schlag den Henssler": Diese Drei wollen die eine Million Euro!

Donnerstag, 22. März 2018, 21:34 Uhr

Bei Steffen Henssler geht es am Samstag in „Schlag den Henssler“ um eine Million Euro. Drei Mal schon wurde das Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro pro Show nicht ausgezahlt. Dieser Umstand lässt den potenziellen Kandidaten, der gegen den Gastgeber gewinnt, zum Millionär werden.

Foto: ProSieben/Willi Weber

Drei Mal blieb der einstige TV-Koch ungeschlagen, daher geht es jetzt um eine Million Euro: An diesem Samstag (20.15 Uhr) empfängt der 45-Jährige Showmaster zum vierten Mal einen Kandidaten zu seiner ProSieben-Show „Schlag den Henssler“. Die Fernsehzuschauer können noch bis Samstag im Netz entscheiden, welcher von drei Kandidaten am Abend gegen Henssler antreten soll.

Zur Wahl stehen der 30-jährige Unfallchirurg Alexander Klug aus Frankfurt, der 37-jährige Xabier Ukiarga aus Würzburg und der 34-jährige Ironman-Sportler Claudius Noack aus Hamburg. Eine Frau wird schon wie in den Sendungen zuvor also nicht gegen Henssler antreten.

Alexander. Foto: ProSieben

Großspurige Kampfansagen

Alex zum Beispiel hofft, seinen berühmten Gegner bei Sport- und Wissensspielen abzuhängen. „Da kommt mir meine Vielseitigkeit etwas zugute“, glaubt der Kraftsportfan. Seine Devise: „Langer Atem! Und bis zur letzten Sekunde alles geben!“ Und Claudius aus Hamburg trötet: „Ich mach‘ Dich platt, Steffen!“ Der 34-Jährige hat bereits zwei Mal am härtesten Triathlon der Welt teilgenommen: dem „Ironman“ auf Hawaii.

Xabier. Foto: ProSieben

Und der frühere Wasserballprofi Xabier zeigt sich ebenfalls ziemlich angriffslustig: „Tatsächlich stärker ist Steffen Henssler auf jeden Fall im Zwiebeln schneiden – da hat er die schärferen Messer“, sagt der 37-jährige Lehrer aus Würzburg.

Rea Garvey kommt mit Kool Savas

In bis zu 15 Spielen muss der Herausforderer mehr Punkte sammeln als der prominente Gastgeber. Als Music-Acts sind am Samstag mit dabei: Rea Garvey feat. Kool Savas („Is it Love?“) und Briten-Übefliegerin Anne-Marie („Friends“).

Claudius. Foto: ProSieben

Henssler übernahm die Show im September 2017 mit neuem Titel von Stefan Raab, der das Format („Schlag den Raab“) für ProSieben erfand und Ende 2015 damit abtrat. (dpa/KT)