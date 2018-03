"Bauer sucht Frau": Zum Gesundheitszustand von Farmer Gerald

Freitag, 23. März 2018, 11:56 Uhr

Farmer Gerald (32) und Anna (27) waren ja das Traumpärchen aus der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“. Jetzt wartet der sympathische Namibier mit einer Hiobsbotschaft auf.

Zuletzt postete Gerald bei Facebook im Februar etwas von einem Magenvirus: „Anna macht ne Pause aus den „Sozialen Medien“ aus privaten Gründen, und ich hatte einen Magen Virus, darum ging es mir nicht so gut!“ Doch die Social-Media-Abstinenz hatte einen ernsten Hintergrund.

In einem Filmbeitrag, den RTL ausstrahlte, ist zu erfahren, dass bei dem sympathischen Farmer die Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert wurde. „Vor einiger Zeit hatte ich einen Magenvirus. Zehn Tage danach habe ich Lähmungen an meinen Beinen gespürt. Daraufhin wurde ich am nächsten Tag auf die Intensivstation eingeliefert“, hieß es in dem Video. Seine eigenen Antikörper hätten seine Nerven angegriffen. „Das hat in meinem Fall zu diesen Lähmungen geführt. Im schlimmsten Fall kann durch GBS auch die Atmung und der Herzschlag beeinflusst werden. GBS kann, wenn es nicht behandelt wird, sogar zum Tod führen. Ich hatte das Riesenglück, dass ich gleich richtig diagnostiziert wurde und auch gleich die richtigen Medikamente bekommen habe.“

Hochzeit im Sommer

Nach einem einwöchigen Klinikaufenthalt ging es dann ans Eingemachte: : „Laufen, schreiben, greifen – ich muss wieder alles von vorne lernen. Das ist nicht schön, aber gemeinsam mit Anna an meiner Seite werde ich es schaffen!“ Doch es kann noch Monate dauern, bis der 32-Jährige seine volle Beweglichkeit wieder erlangt hat. Im Sommer will das Pärchen heiraten.

