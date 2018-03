Heino: Hitzige Debatte über rechtes Liedgut

Freitag, 23. März 2018, 18:36 Uhr

Heino sorgt mit einem unglücklichen Geschenk für Aufregung. Der Schlagersänger wurde von der Heimatministerin von Nordrhein-Westfalen Ina Scharrenbach zu einem Heimatkongress eingeladen und erschien mit einem besonderen Geschenk.

Foto: WENN.com

Der Musiker überraschte die Politikerin mit einer raren Ausgabe seines Albums ‚Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder‘. Die Trackliste seiner Platte sorgt nun jedoch für ordentlich Ärger. Immerhin befanden sich einige Songs der Platte auch im ‚Liederbuch der SS‘. Damit löste Heino unbewusst eine hitzige Debatte über rechtes Gedankengut und Erinnerungskultur aus.

Der Sänger selbst kann die harsche Kritik allerdings nicht verstehen. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung verteidigt sich der 79-Jährige: „Wenn man danach sucht, findet man immer ein Lied, das missbraucht worden ist. Die Lieder können doch nichts dafür, wenn sie instrumentalisiert worden sind.“ Und auch seine Ehefrau Hannelore, die das Album extra aus dem Keller geholt hat, versteht die Aufregung nicht.

„Was jetzt passiert, ist ungerecht“

„Ich habe unten nach einer echten Rarität als Geschenk für die Ministerin gesucht. Was jetzt passiert, ist ungerecht“, betont sie. Das Ministerium selbst verteidigt sich auch gegen die Vorwürfe und betont in einem Statement, dass das Geschenk „bei der Übergabe nicht unter dem Aspekt der politischen Korrektheit überprüft worden [ist]“. Es ist nicht das erste Mal, dass Heino ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. Bereits mehrmals wurde ihm eine unkritische Haltung zu rechtslastigen Liedern vorgeworfen. Der Musiker ist sich allerdings keiner Schuld bewusst und betont, nicht rechts gesinnt zu sein. In einem Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung bekräftigte er 2013: „Ich bin nicht schwarzbraun, ihr Haselnüsse!“