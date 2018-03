Kate Hudson: Kahlkopf wegen Sia und ihrem Sohn

Freitag, 23. März 2018, 16:56 Uhr

Kate Hudson ließ sich von ihrem Sohn und Sängerin Sia für eine Filmrolle den Kopf kahl scheren. Die 38-jährige Schauspielerin musste sich ihre Locken für das kommende Musical ‚Sister‘ abschneiden lassen, bei dem Sängerin Sia Regie führt.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Nun verriet Hudson, dass es die 42-jährige ‚Cheap Thrills‘-Interpretin und ihr eigener Sohn waren, die ihr den Kahlschlag verpassten. Allerdings sei sie so gar nicht darauf vorbereitet gewesen, wie es sein würde, auch nach dem Ende der Dreharbeiten weiterhin mit dem ungewohnten Haarschnitt herumzulaufen.

In der ‚Lorraine‘-Show erklärte die ‚Wie Werde Ich Ihn Los – In 10 Tagen‘-Darstellerin nun: „Ich habe alles abgeschoren. Ich habe einen Film mit Sia gemacht, ein Musical, und wir haben es abgeschoren. Mein Kleiner und Sia benutzten eine Haarschneidemaschine. Es ist witzig, weil wenn man es für eine Rolle tut, dann denkt man nicht wirklich darüber nach, weil man einfach bereits dafür ist, du denkst so ‚Machen wir es‘. Aber als es vorbei war, dachte ich mir ‚Oh, mein Kopf ist kahl geschoren… Oh mein Gott!'“

„Ich habe es wirklich geliebt“

Nach dem ersten Schock lernte Hudson, ihren neuen Style zu mögen und gab zu, dass sie es „vermisse“, weil ihr Freund Danny Fujikawa ihr immer den rasierten Kopf rieb, bis sie einschlief. Sie erläuterte: „Ich habe es wirklich geliebt, ich vermisse es sogar. Mein Freund rieb mir immer den Kopf und das ließ mich einschlafen und […] ich habe noch nie vorher so etwas gefühlt.“

Die Leinwandschönheit und Tochter von Goldie Hawn hielt Frauen dazu an, den Haarschnitt selbst einmal auszuprobieren, weil es sich „befreiend“ anfühle. „Ich denke wirklich, dass eine Frau es einfach an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben mal abschneiden muss, es wirkt so befreiend. Die Leute sehen dich anders an.“