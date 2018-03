Mindy Kaling ist begeistert von "Ocean's Eight"

Freitag, 23. März 2018, 21:47 Uhr

Mindy Kaling ist „unglaublich stolz“, Teil des neuen Films ‚Ocean’s Eight‘ zu sein. Die 38-jährige Schauspielerin, welche in der weiblichen Neuverfilmung ‚Ocean’s Eight‘ die Rolle der Amita spielt, ist sich sicher, dass der Film „fantastisch“ wird.

Mindy Kaling und Helena Bonham Carter (li.) in „Ocean’s Eight“. Foto: Warner Bros.

Die Schauspielerin gibt zwar an, bis jetzt nur einen kleinen „Ausschnitt“ des Filmes gesehen zu haben, ist jedoch voll und ganz davon überzeugt, dass der Film ein großer Erfolg wird. In einem Interview mit ‚Collider‘ schwärmt Kaling: „Ich habe bereits einen Ausschnitt des Filmes gesehen und der war wirklich so gut! Ich bin sehr stolz auf den Film. Schon wenn man die Namen hört, die an dem Dreh des Filmes beteiligt sind, kann man sich vorstellen, wie gut er sein wird. Ich denke, es ist definitiv ein Film den die Leute sehen wollen. […] Darüber hinaus hilft es natürlich enorm, dass Steven Soderbergh einer der Produzenten ist. Er sorgt dafür, dass der Film originalgetreu bleibt, immerhin war er der Regisseur des Films ‚Ocean’s Eleven‘.“

Sandra Bullock als Anführerin

Die weibliche Besetzung der Filmreihe setzt sich aus Filmgrößen wie Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter, Dakota Fanning als auch Damien Lewis, Richard Armitage und James Corden zusammen.

Sandra Bullock wird in dem Film die Rolle der Debbie Ocean übernehmen und spielt somit die Schwester von Danny Ocean, der in den vorherigen Verfilmungen von George Clooney gespielt wurde. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass Stars wie Kim Kardashian West, Anna Wintour, Zayn Malik, Kendall und Kyle Jenner, Katie Holmes und Maria Sharapova ebenfalls Teil des Filmes sein werden.