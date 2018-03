"Unter uns": Miloš Vukovic ist seit 18 Jahren dabei

Freitag, 23. März 2018, 9:43 Uhr

Miloš Vukovic hatte am 24. März 2000 seinen ersten Drehtag als „Paco Weigel“. Direkt von der Schulbank ging es damals für ihn vor die Kameras der RTL-Serie „Unter uns“.

Foto: MG RTL D

Was der Schauspieler in der Zeit alles erlebte und wie viele Damen er in seiner Rolle liebte, verrät er im Interview mit RTL. Hier ein Auszug.

Kannst du dich an deinen ersten Drehtag erinnern?

Mein erster Drehtag war am Köln Bonner Flughafen und ich war sehr aufgeregt. Es war alles total neu für mich, da ich zum ersten Mal vor einer Kamera stand. Ich war aber auch froh & glücklich, als es endlich losging. Ich wurde an diesem Tag vom Unterricht befreit, da ich ja noch parallel zum Dreh in Koblenz zur Schule gegangen bin.

Wie war deine erste Szene bei „Unter uns“?

In meiner ersten Szene ging es darum, dass Paco’s Onkel (Wolfgang Weigel) und Tante (Irene Weigel) am Flughafen auf ihn gewartet haben, da er aus Ecuador nach Deutschland auswandern sollte. Wolfgang und Irene waren damals seine neuen Erziehungsberechtigten. Sie hatten ein Dokument dabei, dass dies belegen sollte. Da Paco damit gar nicht einverstanden war, dass er Deutschland bleiben sollte, hat er sich das Stück Papier geschnappt, in den Mund gesteckt und es runtergeschluckt. Meine erste Szene sah also wie folgt aus: am Flughafen angekommen, kein Wort gesprochen und dann noch genüsslich ein DIN A4 Blatt gegessen: Willkommen im „Filmbusiness“. (lacht)

Foto: MG RTL D

Wer ist aus deinen Anfängen bei „Unter uns“ noch dabei?

Petra Blossey, Isabel Hertel, Ben Ruedinger und Claudelle Deckert.

Wie ist es für dich, im Laufe der Jahre so viele neue Gesichter kommen und gehen gesehen zu haben?

Ich habe viele spannende Menschen kennengelernt und es haben sich sogar einige Freundschaften daraus entwickelt.

Wie hat sich Paco im Lauf der Jahre verändert?

Paco ist erwachsen geworden. Ich erinnere mich noch an eine Szene, als Paco in der Buchhandlung stand und sich über Sex schlau machen wollte! Es war kurz vor seinem ersten Mal! Mittlerweile hat Paco zwei Hochzeiten und eine Scheidung hinter sich. Ja, ich habe wirklich alle Lebenssituation von diesem Typen miterleben dürfen. (lacht) Er ist immer noch ein wirklich guter Kerl, den man gerne als Freund haben möchte. Die Rollstuhl-Geschichte hat ihn allerdings sehr nachdenklich gemacht. Dadurch ist er sehr gereift!

Foto: MG RTL D

Wie hast du dich persönlich in den 18 Jahren bei „Unter uns“ entwickelt?

In den 18 Jahren „Unter uns“, bin ich natürlich auch, genau wie meine Serienfigur Paco, erwachsen geworden. Ich bin damals direkt nach der Schule, von Koblenz nach Köln gezogen. „Unter uns“ war mein erster Job überhaupt, es war alles neu und aufregend. Ich habe viele spannende und interessante Menschen kennengelernt, von denen ich sehr geprägt wurde und viel gelernt habe. „Unter uns“ hat mir sehr viel ermöglicht, wofür ich bin dankbar und glücklich bin.

Was war Dein schönstes Erlebnis in all den Jahren?

Der Jubiläums-Dreh (2.500 Folge) auf Zypern gehört definitiv dazu. Wir haben 18 Tage auf der Insel gedreht und hatten eine großartige Zeit.

Foto: MG RTL D

Wie feierst du die „Volljährigkeit“?

Wahrscheinlich schaue ich mir die ersten Szenen von Paco an und werde bestimmt über meine Frisur und mein Aussehen von damals schmunzeln müssen.

„Unter uns“ wird seit 1994 in Köln produziert und läuft täglich von 17.30 bis 18 Uhr bei RTL.