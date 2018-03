Video: Nena mit Eurythmics-Legende Dave Stewart!

Freitag, 23. März 2018, 13:13 Uhr

Was für eine ungewöhnliche Kollabo! Das Video zur Single „Be My Rebel“ von Nena (57) und Eurythmics-Mastermind Dave Stewart (65) feiert heute seine Weltpremiere und ist ab sofort überall Digital erhältlich.

Foto: Kristian Schuller

Nena hat ein Live-Konzert in L.A gegeben. Für Dave Stewart, der sie schon lange kennen lernen will, die perfekte Gelegenheit – eine Songwriting-Session wird verabredet. Nur einen Tag später setzt Nenas Ruf „The Krauts are here“ der sonnigen Ruhe vor seinem Haus ein jähes Ende. Dave aber versteht möglicherweise „The crowd is here“. Weil: Mit der Sängerin scheinen ihm noch „27 relatives“ an die Tür zu klopfen. Tatsächlich sind es nur fünf, nämlich Tochter und Söhne plus Herzensmann, aber wer will jetzt schon zählen? Stattdessen: Eine Runde Erfrischungen mit Hausführung für alle! Die Session aber droht nun (aus den Nähten) zu platzen…

Foto: Kristian Schuller

„Ich war so aufgeregt“

Die beiden verstehen sich und einander als hätten sie sie zusammen erlebt und sich nicht gerade zum ersten Mal getroffen. Oder wie Dave sagt: „Nena war gleich einer dieser Menschen, die Du sofort instinktiv magst.“ Und Nena: „Ich war so aufgeregt, Dave zu treffen – und dann haben wir das einfach zusammen weggelacht!“ Man kennt das ja: jeder zweite Nena-Satz wird mit einem lauten Lachen zu Ende gelacht.

Es ist eine Verbindung zwischen den beiden Stars da und zwar mit allen Sinnen, auch dem wichtigsten: dem für Humor. Und so lacht man sich also an die ganz großen Themen ran: Erfolge, Höhenflüge, Bindungen, Trennungen, Dramen, Glück, all das – und dazwischen immer wieder: Rebellion. Gegen das Erwartete. Für sich selbst. Auf neuen, auf eigenen Wegen, die dahin führen, das alles passt – einem selber.

„Rebel“ hört sich vertraut an. Der Text sprudelt, Daves Gitarrenriff wirbelt um Nenas Stimme, Energie tanzt durchs improvisierte Tonstudio. Mehr braucht es nicht, wenn sich so (lebens)lustige Rebellen rocken. Nena: „Mit Dave Stewart zusammen in seinem Wohnzimmer ‚Be My Rebel‘ zu schreiben, gehört zu den absoluten Highlights in meinem Musikerleben!“

Der Song hatte in „Die große Show zu Nenas 40-jährigem Bühnenjubiläum“ im ZDF seine Premiere. Und der Oscar-nominierte Filmemacher Virgil Widrich drehte dann mit den beiden in Hamburg sein allererstes Musik-Video und verlegt die Handlung in eine gläserne Spiegelwelt. Ab heute ist die Singe zu haben.