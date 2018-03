"Deadpool 2": Der neuste Trailer - und die Sache mit dem Gin...

Samstag, 24. März 2018, 13:43 Uhr

Freunde von „Deadpool“ können’s kaum erwarten: Am 17. Mai kommt der zweite Teil des Kino-Irrsinns nach Deutschland. Jetzt gibt es den nächsten offiziellen Trailer!

Foto: 20th Century Fox

Nachdem er eine beinahe tödliche Rinderattacke überlebte, setzt ein entstellter Cafeteria- Koch Wade Winston Wilson (Ryan Reynolds) alles daran, seinen Traum zu verwirklichen, der heißeste Barkeeper Mayberrys zu werden, während er zudem noch mit dem Verlust seines Geschmacksinns zurechtkommen muss. Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben – als auch einem Fluxkompensator – muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen.

Dabei reist er um die Welt, entdeckt die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Flavour, findet neuen Geschmack an Abenteuern und verdient den begehrten Kaffeebecher-Titel „World’s Best Lover“.

Eine Gin-Marke für Ryan Reynolds

In der Hauptrolle übrigens: Ryan Reynolds und als Gegenspieler Josh Brolin in der Rolle der Kampfmaschine Cable. Der 41-Jährige kaufte sich übrigens bei dem nordamerikanischen Marke Aviation Gin ein. Der Schauspieler, Autor und Produzent machte die Neuigkeit jüngst auf Twitter in seiner Bekannten ironischen Art bekannt: „In der langen und keineswegs katastrophalen Ehe zwischen Showbiz und Alkohol, verkünde ich fröhlich, dass ich der stolze Besitzer einer Gin-Firma bin … @ AviationGin.“

Ein Beitrag geteilt von Ryan Reynolds (@vancityreynolds) am Feb 12, 2018 um 6:30 PST

Das ist ja irgendwie ein Trend dort, aus marketingstrategischer Sicht A-Promis als Investoren zu gewinnen. So beteiligten sich z.B. George Clooney und Cindy-Crawford-Gatte Rande Gerber an der Tequila-Marke „Casamigos“ und Channing Tatum investierte in Wodka. Und auch Rapper Drake zum Beispiel hat seinen eigenen Whisky auf dem Markt…