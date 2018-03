Fantasma Goria: "Attitude" frisch aus deutschen Landen

Samstag, 24. März 2018, 18:00 Uhr

Newcomerin Fantasma Goria meldet sich chilliger Gute-Laune-Vibe zurück. Zu ihrem Album-Track „Attitude“ vom selbstbetitelten Album “Fantasma Goria” serviert die Hamburger Rapperin nun ein knallbuntes Video mit dem bereits jetzt der Sommer 2018 eingeläutet werden kann.

Foto: Believe digital

Und das wohl bemerkt auch bei miesem Frühlingswetter, denn das ist laut Fantasma alles nur eine Frage der inneren Einstellung: „Ganz egal was Du tust, abgestyled – abgelosed, mach es mit ‘ner Attitude – oder lass es sein!“.

Attitude ist nicht was man macht, sondern wie man es macht, meint die Lady, die im Spätsommer letzten Jahres an den Start ging und mit „kalkuliertem Irrsinn“ (Plattentests.de) für Furore sorgt.

Eine frische und hitverdächtige Liebeserklärung an den Alltag und die Freiheit diesem in gekonnter Easy-does-it Manier zu begegnen. Die Dame mit “Attitude für Zehn auf 1,60m” hat Klasse und Kopf und bleibt fernab aller Trends und Klischees in Stil und Gebaren konsequent eigen und anders. Ist das normal? Nee isses nicht.