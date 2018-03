"Let's Dance": Für Jessica Paszka ist die Reise zu Ende

Samstag, 24. März 2018, 10:30 Uhr

Gestern Abend gab es bei ‚Let’s Dance‘ das „80er Jahre-Special“ – gesehen von insgesamt 3,26 Millionen Zuschauer. Jessica Paszka flog in der Runde am Ende raus.

Jessica Paszka und Robert Beitsch sind ausgeschieden. Jurymitglied Jorge Gonzalez.(r.) versucht zu trösten. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Jurorin Motsi Mabuse überraschte gestern Abend mit ihrem Babyglück (wir berichteten). Mit Freudentränen bestätigte sie, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Beim „80er Jahre-Special“ tanzten die Paare zu den Kult-Hits des Jahrzehnts. Bei Rumba, Cha-Cha-Cha und Tango gaben sie alles auf dem Tanzparkett. Doch für Jessica Paszka und Tanzpartner Robert Beitsch hat es leider nicht gereicht. Nach ihrem Auftritt (Slowfox, „Like A Virgin“, von Madonna) mussten sie den Tanzwettbewerb verlassen.

Jessica Paszka sagte dazu: „Ich hätte gerne weitergetanzt, aber die Zuschauer haben entschieden.“

12 Paare noch im Rennen. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Motsi Mabuse hat die Schwächen erkannt: „Man merkt, dass du Spaß hast und man sieht dir das an. Aber dir würde es helfen, wenn du den Tanz mehr spüren würdest“. Mit dem Slowfox zu Madonnas „Like A Virgin“ ging es für Jessica und ihren Profitanzpartner Robert Beitsch direkt ins Aus.

Die Jurywertungen der zweiten Show

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30):

Tango, Somebody Is Watching Me, Rockwell. 29 Punkte insgesamt.

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova tanzen Tango. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29):

Cha Cha Cha, Hands Up, Ottowan. 27 Punkte insgesamt.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30):

Cha Cha Cha, What A Feeling, Irene Cara. 26 Punkte insgesamt.

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37):

Rumba, Purple Rain, Prince. 26 Punkte insgesamt.

Thomas Hermanns und Regina Luca tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30):

Paso Doble, Another One Bites The Dust, Queen. 26 Punkte insgesamt.

Social Media Star Heiko Roman (18) und Kathrin Menzinger (29):

Quickstep; Hurra, Hurra Die Schule Brennt; Extrabreit. 20 Punkte insgesamt.

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31):

Cha Cha Cha, Everlasting Love, Sandra. 19 Punkte insgesamt.

Judith Williams und Erich Klann tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35):

Rumba, Living On A Prayer, Terence Trent D´ Arby. 17 Punkte insgesamt.

Bachelorette Jessica Paszka (27) und Robert Beitsch (26):

Slowfox, Like A Virgin, Madonna. 16 Punkte insgesamt.

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24):

Slowfox, Zu Spät, Die Ärzte. 13 Punkte insgesamt.

Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Jive. Foto: MG RTL D / Guido Engels

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30):

Jive, I’m Still Standing, Elton John. 13 Punkte insgesamt.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39):

Paso Doble, Burning Heart, Survivor. 10 Punkte insgesamt.

TV-Koch Chakall (45) und Marta Arndt (28):

Rumba, I Just Called To Say I Love You, Stevie Wonder. 10 Punkte insgesamt.

Roman Lochmann und Katja Kalugina tanzen Slowfox. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Am Karfreitag, 30. März, gibt es keine Sendung. Die dritte Folge zeigt RTL am Freitag, 6. April 2018, 20:15 Uhr – ohne Jessica Paszka.

