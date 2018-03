Paris Hilton: Der Millionen-Verlobungsring fliegt vom Finger

Samstag, 24. März 2018, 15:53 Uhr

Ich-Darstellerin Paris Hilton war total am Boden zerstört als sie gestern morgen ihren Verlobungsring verloren hatte. Doch die Sache nahm einen guten Ausgang.

Foto: Brian To/WENN.com

Die 37-jährige High-Society-Lady schien gerade verzweifelt, als ihr angeblicher 2-Millionen-Dollar teurer 20-Karat-Klunker von ihrem Finger flog, während sie in den frühen Morgenstunden am Freitag (23. März 18) mit ihrem Verlobten Chris Zylka in einem Club in Miami feierte. Eine Augenzeuge sagte dazu der Klatschzeitung ‚New York Post: „Paris wirbelte mit ihren Händen in der Luft herum, und im nächsten Moment war ihr riesiger Ring weggeflogen. Sie war wirklich in Panik, denn die Veranstaltung war proppevoll und es war sehr dunkel“.

Nach einer ausgiebigen Suche im VIP-Bereich, die sogleich vom 32-jährigen Chris angeführt wurde – und der als „erstaunlich ruhig“ beschrieben wurde – fand sich der auffällige Giga-Schmuck in einem Eiskübel zwei Tische weiter…

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am Mär 24, 2018 um 3:35 PDT

Hochzeit wie im Disney-Märchen

Übrigens: Paris Hilton will sich an ihrem Hochzeitstag wie eine Disney-Prinzessin fühlen. Die 37-jährige Hotelerbin wird noch dieses Jahr in den Hafen der Ehe einlaufen. Auch wenn sie noch ein Datum festlegen und weitere Vorbereitungen für den großen Tag treffen müssen, hat Paris bereits Vorstellungen, wie ihr Kleid aussehen soll. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin erklärte sie: „Es gibt noch viel zu planen. Zurzeit versuchen wir ein Datum und eine Location und mein Kleid auszusuchen. Ich will definitiv, dass es sehr magisch wird. Ich liebe die Disney-Prinzessinnen-Schwingungen.“

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am Mär 21, 2018 um 11:40 PDT

Märchenromanzen bevorzugt

Die blonde Schönheit hat bereits in der Vergangenheit ihre Liebe zu Märchenromanzen bekundet. Einmal teilte sie ein Bild von sich und Chris auf Instagram, auf dem die beiden in Disney-Cartoons dargestellt wurden. Außerdem verkleidete sie sich als Prinzessin Jasmine aus ‚Aladdin‘ zu Halloween. Paris enthüllte außerdem, dass sie an ihrer Hochzeit in mehrere Outfits schlüpfen wird. Ihre Designer-Freunde helfen ihr bei den Vorbereitungen, wie sie verriet: „Ich liebe es, Outfits zu wechseln. Ich habe so viele wundervolle Designer-Freunde, die mir all diese Entwürfe schicken, daher wird es ganz bestimmt einige Outfit-Änderungen geben.“