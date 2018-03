Selena Gomez: Justin Bieber versaut ihr den Urlaub?

Samstag, 24. März 2018, 10:48 Uhr

Der Bullshit der Woche ist das hier: Justin Bieber soll Selena Gomez erneut das Herz gebrochen haben. Die beiden Zuckerschnuten hatten sich doch gerade erst wieder versöhnt, da hieß es schon wieder, Gomez und Bieber bräuchten eine Beziehungspause.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Gomez erholt sich noch immer von ihrer Nierentransplantation und wurde erst kürzlich im Netz als fett beschimpft, jetzt setzt Bieber aber noch einen obendrauf. Der Sänger wurde häufiger mit dem Model Baskin Champion gesehen, sie verließ sogar eines morgens sein Haus. Laut ‚Hollywoodlife‘ (berüchtigt für die dämlichsten Spekulationen und Gerüchte überhaupt) sollen die Bilder Selena den Urlaub in Australien versaut haben!

Dafür fährt man auch einen Kommentator auf, um der Sache etwas Authentizität zu verleihen: „In diesem Moment steigt sie in ein Flugzeug zurück in die Staaten, nachdem sie sich in Australien eine Woche Zeit für sich selbst genommen hat. Selena ist verletzt und enttäuscht, nachdem sie Justin mit einer anderen Frau gesehen hat.“

Gerüchte, nichts als Gerüchte

Doch es kommt noch absurder. Weiter hieß es: „Das hat in ihr das Bedürfnis ausgelöst, sofort nach Hause zu kommen. Es ist definitiv nicht alles aus zwischen Justin und Selena. Sie muss sich noch immer über viele Dinge ihre Gedanken machen und möchte endlich Klarheit.“ Ob Selena wirklich enttäuscht ist, wird sich zeigen.