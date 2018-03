Spice Girls unterschreiben für Superhelden-Film

Samstag, 24. März 2018, 10:09 Uhr

Jetzt wird womöglich klar, warum von einer Reunion der Spice Girls gelabert wird, aber eine richtige Bestätigung hinsichtlich der Richtung ausbleibt.

Melanie Brown aka Mel B, Geri Halliwell, Melanie Chisholm aka Mel C, Emma Bunton 2011 ohne Victoria Beckham. Foto: WENN

Die einstige britische Damenkapelle soll einen neuen Film bekommen. Die Wiedervereinigung der Girlband kommt also – allerdings erst einmal in anderer Form. Laut ‚Variety‘ haben Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B und Mel C für einen animierten Superhelden-Film unterschrieben. Im Film soll es natürlich um Girl-Power gehen und jede der Mädels soll die Stimme einer Superheldin übernehmen, die deren Charakter reflektiert.

Angeblich seien die „Girls“ total Feuer und Flamme, wie ein Insider verriet: „Die Spice Girls denken schon an eine Art weltweites Franchise. Sie sind die erfolgreichste Girl-Group auf dem Planeten. Es ist genau das, was Marvel oder Disney brauchen.“

Victoria macht keine Tour

Die Damen brauchen auch unbedingt irgendetwas für ihre Fans, nachdem ihre Reunion-Tour wegen eines Mitglieds gestorben ist. Eigentlich wurde vermutet, dass die Girlgroup dieses Jahr für einige Reunion-Shows zurück auf die Bühne kommt, nachdem die Mädels die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten bestätigt hatten. Doch alle Fans, die sich schon auf eine Reunion ihrer Lieblingsband aus den 90ern gefreut hatten, könnten eine bittere Enttäuschung erleben. Mel C enthüllt im Interview mit der Zeitung ‚The Sun‘ nämlich, dass Bandkollegin Victoria (gerade in Kenia auf Friedensmission unterwegs) nicht bei der Reunion mitspielt: „Victoria hat klipp und klar gesagt, dass es etwas ist, das sie nicht jetzt machen will.“

1997 kam mit ‚Spiceworld – Der Film‘ eine britische Filmkomödie von Bob Spiers in die Kinos.