Marquess: Neues Latino-Album kommt Anfang April

Sonntag, 25. März 2018, 15:29 Uhr

In Bewegung bleiben – „En Movimiento“, der Titel des neuen Marquess-Albums ist eine Ansage! Sänger Sascha Pierro, Keyboarder Christian Fleps und Gitarrist Dominik Decker starten mit gesteigerter Energie ins zweite Jahrzehnt ihres Bestehens als Band.

Foto: Promo

Die 13 Songs der neuen Platte fußen auf den musikalischen Koordinaten, für die Marquess wie wohl keine andere Band steht. Melodische Songs, die von temperamentvollen Latino-Beats getragen werden, sind das vielgehörte Markenzeichen der drei Musiker. Aber während der Arbeit an „En Movimiento“ fand der überaus feiertaugliche Bandsound neue Anknüpfungspunkte. Auf der anderen Seite des großen Teichs, auf Kuba, in Latein- und Mittelamerika, entstand ein neues, zeitgemäßes Marquess-Selbstverständnis.

Album in Havanna aufgenommen

Marquess brachen für „En Movimiento“ ohne das Wissen, was sie konkret erwartete, zu neuen Ufern auf. Sich auf dieses Abenteuer einzulassen, das Gefühl als Kompass zu nutzen, braucht Mut, wie die Band unterstreicht.

„Du kannst, sinnbildlich gesprochen, immer wieder einen All-Inclusive-Urlaub im gleichen Hotel buchen. Dabei kann man zwar eine Woche lang super chillen, aber für Kreative ist das tödlich, weil du dabei immer das Gleiche erlebst. Als wir auf Kuba ankamen und in Havanna unsere Zelte aufschlugen, war das erstmal anstrengend. Es ist tierisch heiß und unglaublich laut dort. Aber auch elektrisierend, weil die Stadt einen geradezu zwingt, sich ihrem Groove hinzugeben. Diese Erfahrung hat uns gefordert und unsere Kreativität gefördert. Havanna steckt voller Energie und die hat uns angestiftet, etwas Neues zu wagen.“

Der aus Havanna stammende Rapper Raykuba ergänzt Marquess als Feature-Gast auf der neuen Platte mit coolem, perkussivem Sprechgesang. Im nonchalant groovenden „Oh Camarera“, in „Te Extraño“ und „Suavecito“ ist Raykuba als Performer allgegenwärtig. Nené Vásquéz aus Venezuela fand nach Stationen in Kolumbien, New York und als Trommler für Shakira, einen festen Platz im Live-Line Up von Marquess.

Musikalische Gäste

Auf „En Movimiento“ tritt der Grammy-Gewinner als Co-Texter, Percussionist und Rapper stärker in den Vordergrund. Allen voran in „Calle del Ritmo“, dem Opener des Albums, der sowohl inhaltlich wie auch musikalisch vorgibt, in welche Richtung die Kompassnadel auf „En Movimiento“ ausschlägt. Ricardo Grijalva aus Mexiko hat in Zusammenarbeit mit Marquess die Texte zum sentimentalen, lyrischen „Ayer“ und zur hymnisch-pulsierenden Single „Suavecito“ geschrieben. Gemeinsam mit ihren musikalischen Gästen ist Marquess das Kunststück gelungen, ihre Musik nach zig Gold- und Platin-Awards und mehreren Nummer-1-Hits in ungemein frische Schwingung zu versetzen – „En Movimiento“ eben!