Klaas Heufer-Umlauf in "Pietro Lombardi - Das Musical"

Montag, 26. März 2018, 9:37 Uhr

ProSieben feiert am Samstag, um 20:15 Uhr, in „Die beste Show der Welt“ eine musikalische Welturaufführung – exklusiv und nur im Fernsehen. „Pietro Lombardi – Das Musical“ heißt die neuste Idee aus dem Hause Florida TV.

„Welturaufführung“ nur im TV: Pietro Lombardi – Das Musical“ Foto: ProSieben/Jens Hartmann

„Seit vor fünf Jahren das Udo-Lindenberg-Musical seine Uraufführung hatte, lässt mich ein Gedanke nicht los: Da hat der falsche deutsche Musiker ein eigenes Musical bekommen“, erklärt Scherzkeks Klaas Heufer-Umlauf seine Show-Idee, mit der er gegen seinen ewigen Kontrahenten Joko Winterscheidt antreten wird. „Es gibt einen, dessen Leben uns alle viel mehr beschäftigt hat als Udo Lindenberg. Es ist ein Musical, streng an der Wahrheit orientiert. Ich präsentiere: ‚Pietro Lombardi – Das Musical‘.“

„Late Night Berlin“ heute Abend

Der Münchener Sender zeigt „Pietro Lombardi – Das Musical“, in dem die wichtigsten Stationen des Lieblings der Boulevardpresse musikalisch aufbereitet werden … Natürlich schlüpft der frischgebackene Late-Night-Talker höchstselbst in die Rolle des einstigen DSDS-Siegers. Das musikalische Werk bildet die wichtigsten Stationen in Pietros Leben ab – von Casting bis Alessio.

Heute um 23 Uhr gibt es auf ProSieben wieder eine Folge von Klaas‘ Show „Late Night Berlin“. Schauspieler Bjarne Mädel sowie Entertainer und Musiker Olli Schulz sind Gäste im Studio. Erster plaudert über seinen neuen Film „1000 Arten Regen zu beschreiben“.

Außerdem in der dritten Ausgabe der Sendung: Klaas Heufer-Umlauf besucht die aufstrebenden YouTuber „Ost Boys“ (siehe Video) , die unbedingt einen Vertrag bei ProSieben wollen.