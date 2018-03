Lucy Hale steht auf Verwandlung durch Make Up

Montag, 26. März 2018, 21:38 Uhr

Lucy Hale mag es, sich mithilfe von Make-up in eine andere Person zu verwandeln. Die ehemalige ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin verriet, dass ihre Herangehensweise an Kosmetik ihrer Herangehensweise an die Schauspielerei ähnelt, da sie sich durch verschiedene Looks in unterschiedliche Persönlichkeiten verwandeln kann.

Im Gespräch mit ‚Teen Vogue.com‘ erklärte sie: „Das Großartige an Kosmetik ist, dass man sich manchmal wie eine andere Person fühlt. Aria [Hales Pretty Little Liars Charakter] zum Beispiel war sehr kreativ mit ihrer Kleidung, und auch mit ihrem Make-up. Ich glaube, von den vier Hauptfiguren war Make-up ihr Ding. Einmal hatte sie sogar pinke Strähnen in ihrem Haar. Damit kann man sich definitiv anders fühlen.“

In ihrer neuen Serie ‚Life Sentence‘ spielt Hale ein junges Mädchen, das eine zweite Chance erhält, nachdem sie ihre Krebserkrankung besiegt. Ihre Rolle als Stella nahm die Schauspielerin so ernst, dass sie ihre langen Haare abschnitt, um die Reise ihres Charakters zu reflektieren.

Helles Make Up bevorzugt

„Aber Stella – Ich wollte, dass sie eine charakteristische Frisur bekommt. Daher ließ ich meine Haare etwas kürzer schneiden, weil ich dachte, dass sie ziemlich jung und voller Lebensfreude wirkte. Ich wollte, dass sie eine Frisur hat, die genau das repräsentiert“, fügte die Schauspielerin hinzu. Im Alltag bevorzugt die 28-Jährige, die aussieht wie e9n Teenie, ein helleres Make-up. Statt einer Foundation trägt sie nur eine getönte Feuchtigkeitscreme auf, da sie nicht möchte, dass ihr Make-up zu dick aufgetragen wirkt. Zu der abendlichen Routine der brünetten Schönheit gehört es ebenfalls, ihre Haut zu pflegen.

„Neutrogena macht auch diesen sanften Reiniger in der blauen Flasche, das ist so etwas wie ein Klassiker. […] Den benutze ich und Mizellenwasser. Ich benutze auch eine Reihe von Gesichtsmasken“, verriet sie. „Ich freue mich auf meine abendliche Routine. Ich bin immer ganz aufgeregt.“