Brad Pitt trifft wieder Frauen?

Brad Pitt trifft sich angeblich wieder heimlich mit Frauen. Der 54-jährige Schauspieler und seine Ex-Frau Angelina Jolie gaben ihre Trennung im September 2016 bekannt. Nun hat der ‚Troja‘-Darsteller anscheinend seine Freude wiederentdeckt und trifft sich angeblich mit Frauen, die „nicht im öffentlichen Interesse“ stehen.

Foto: WENN.com

Ein Nahestehender erklärte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Er hält es sehr geheim, mit wem er sich trifft, aber er geht wieder manchmal auf Dates. Die Frauen, mit denen er sich trifft, stehen nicht im öffentlichen Interesse.“ Der Hollywood-Schönling, der zuvor bereit mit ‚Friends‘-Star Jennifer Aniston verheiratet war, hat sein Leben seit der Trennung von Jolie komplett umgekrempelt. „Er hat seit der Trennung Veränderungen in seinem Leben durchgeführt.

Direkt nach der Trennung hat er viel Zeit zu Hause verbracht und alles, was passiert ist, hat ihn sehr runtergezogen“, erklärt der Nahestehende gegenüber der TV-Sendung. „Er war viele Monate lang ein Stubenhocker, aber seit einem oder zwei Monaten geht er wieder mehr unter Menschen. Er geht gerne mit engen Freunden essen.“

Nix Ernstes

Trotz dieser Verbesserungen erklärte der Nahestehende, Brad habe nicht vor, sich bald wieder mit jemandem häuslich niederzulassen. „Er ist auf keine Art und Weise bereit, es mit jemandem ernst werden zu lassen. Er lädt seine Dates zu sich nach Hause ein und geht nie mit ihnen in die Öffentlichkeit. Obwohl es bereits eineinhalb Jahre her ist [seit der Trennung], fühlt es sich für ihn noch zu früh an.“ Stattdessen konzentriere sich Pitt auf das Wohl seiner sechs Kinder: „Dates sind für ihn keine Priorität gewesen, weil Brad mehr Zeit mit den Kindern verbringen will. Er hat an sich gearbeitet. Brad hat viel Zeit damit verbracht, das Gitarrespielen zu lernen und mit Musikerfreunden zusammen zu sein.“