Kim Kardashian: Neue Kosmetik-Kollektion mit Mario Dedivanovic

Dienstag, 27. März 2018, 18:34 Uhr

Kim Kardashian West hat zusammen mit ihrem Visagisten Mario Dedivanovic eine neue Kosmetik-Kollektion erschaffen. Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star arbeitet bereits seit zehn Jahren mit dem Kosmetik-Experten zusammen.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, haben sie zusammen die ‚KKWxMARIO‘-Kollektion für ihre KKW Beauty Linie herausgebracht. Diese besteht aus Kims charakteristischem Nude-Lippenstift, zwei Lipglossen und einer Lidschatten-Palette mit zehn unterschiedlichen Farbtönen. Die warmen und kühlen Lidschattenfarben hat Mario im Laufe der Jahre ebenfalls für das Make-up des Stars verwendet.

Auf Instagram zeigte Kim in einem Video stolz die neue Kollektion. Außerdem teilte sie Bilder für die dazugehörige Kampagne und schrieb: „Vor zehn Jahren, als wir uns trafen, hätte ich mir niemals erträumt, dass wir unsere eigenen Produkte zusammen auf den Markt bringen würden! @makeupbymario hat mir alles beigebracht, was ich über Make-up weiß! Ich bin so stolz auf diese Kollektion unserer Lieblings-Lidschatten und Lippenstifte! Bleibt auf dem Laufenden… KKWxMARIO.“

Kardashian kann Karrieren ruinieren?

Mario verriet, dass er gewarnt wurde, mit der 37-jährigen Ich-Darstellerin zusammenzuarbeiten, weil es angeblich seine Karriere zerstören würde. Er schrieb in einem Instagram-Post: „Ich hatte einen Agenten, der verlangte, dass ich sofort aufhöre, mit Kim zu arbeiten. Sie sagten, ich würde meine Karriere ruinieren und meine Karriere würde innerhalb von ein oder zwei Jahren enden. Dass all meine harte Arbeit und Kämpfe bis dahin umsonst sein würden.“

Er entschied sich dennoch, mit der brünetten Schönheit zusammenzuarbeiten, weil es sich richtig anfühlte. Sie würde hart arbeiten und sei dabei loyal und klasse. „Wir sind zusammengewachsen, haben Trends gesetzt, eine Branche inspiriert und beeinflusst. Durch all ihre Meilensteine und Errungenschaften und durch ihren Aufstieg zum globalen Superstar hat sie mich mit auf den Weg genommen und mein Leben stark beeinflusst. Sie hat mir geholfen, beispiellose Erfolge als Promi-Visagist zu erzielen“ fügte er hinzu.