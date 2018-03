Kate Hudson: Der Bruder hat endlich wieder Kontakt zum Vater

Dienstag, 27. März 2018, 22:53 Uhr

Oliver Hudson steht wieder in Kontakt mit seinem Vater Bill. 2015 noch postete der 41-jährige ‚Splitting Up Together‘-Star am Vatertag ein Foto von sich, seiner Schwester Kate Hudson und ihrem Schauspieler-Vater auf Instagram.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Er kommentierte das Bild mit „Fröhlichen Tag des Verlassenwerdens“. Damals hatte der Vater der beiden Schauspielstars verlauten lassen, seine zwei Kinder mit Ex-Frau Goldie Hawn seien für ihn gestorben. Nun verriet Oliver, er sei wieder in Kontakt mit seinem Vater und glaube, der Post sei der Grund dafür.

In der Show ‚Larry King Now‘ sagte er: „Nun, wir versuchen es gerade. Wir haben uns ein paar Nachrichten hin und her geschickt. Es gab da einen Vorfall, der über meinen Instagram-Account gelaufen ist. Ich hatte etwas gepostet, das an schwarzen Humor grenzte und es wurde zu etwas hochgepusht, und es hat uns eigentlich in unserer Beziehung weitergebracht. Also jetzt bleiben wir quasi ein wenig in Kontakt.“

Zwölf Jahre nicht gesehen

Obwohl beide versuchten, an ihrer Beziehung zu arbeiten, gab Oliver zu, dass es zuerst schwierig gewesen sei. Gleichzeitig sei es aber auch „großartig“ gewesen, nachdem er seinen Vater zum ersten Mal seit zwölf Jahren gesehen habe. „Er hat ein Interview gegeben und sch**** erzählt. Er fühlte sich davon verletzt. Ich habe ihn angerufen und wir haben geredet“, erinnerte er sich in der Sendung weiter.

„Wir haben uns ausgesprochen und hatten eine großartige dreistündige Unterhaltung.“ Der Schauspieler, der drei Kinder mit Erinn Bartlett hat, sprach auch über seine Beziehung zu seiner Schauspiel-Schwester Kate Hudson. Er sagte: „Wir haben eine großartige Beziehung, meine Schwester und ich. Es ist jetzt anders, als wir Kinder waren, konnte ich sie nicht ausstehen. Sie kam schon schauspielernd aus dem Mutterleib und das störte mich. […] Jetzt kann ich ehrlich sagen, dass sie eine meiner besten Freunde ist. Kate und ich kommen sehr gut miteinander klar.“