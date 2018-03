Angelina Jolie: Kein Interesse an Rendezvous?

Mittwoch, 28. März 2018, 13:58 Uhr

Angelina Jolie hat kein Interesse an Dates. Die 42-jährige Schauspielerin trennte sich 2016 nach nur zwei Jahren Ehe von ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt. Auch wenn es bereits Gerüchte gibt, dass der ‚Maleficent – Die dunkle Fee‚-Star sich in der „Dating-Welt“ umschaut, haben Insider behauptet, dass sie sich derzeit nur auf ihren Nachwuchs konzentriere.

Foto: WENN.com

Ein Nahestehender verriet dem ‚People‘-Magazin: „Sie trifft sich mit absolut niemandem und wird es auch nicht. Sie will sich nur auf ihre Kinder fokussieren und mit ihnen zusammen sein. Sie hat überhaupt kein Interesse an Dates.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Insider solche Gerüchte im Keim ersticken.

Auch wenn Jolie jede Romanze ablehnt, wagt sich Brad Pitt bereits wieder aufs Eis. Er soll sich Berichten zu Folge gelegentlich mit Frauen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.

Brad Pitt ist abgetaucht

Seit der Trennung von der ‚By The Sea‘-Schauspielerin soll der Hollywood-Schönling entschieden haben, seinen Lebensstil komplett zu überholen. Doch die Absicht, sich mit jemand neuem niederzulassen, habe der 54-Jährige nicht. „Er lädt seine Dates zu sich nach Hause ein und nimmt nie Frauen mit in die Öffentlichkeit. Obwohl es anderthalb Jahre her ist seit der Trennung, fühlt es sich immer noch zu früh für ihn an“, verriet ein Nahestender gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.