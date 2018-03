Meghan Markle: Modetipps von Herzogin Catherine

Mittwoch, 28. März 2018, 11:47 Uhr

Meghan Markle lässt sich royale Modetipps von Herzogin Catherine geben. Die amerikanische Schauspielerin wird im Mai Prinz Harry das Jawort geben, dem Bruder von Kates Ehemann Prinz William.

Foto: John Rainford/WENN.com

Mit ihrer zukünftigen Schwägerin versteht sich die 36-Jährige angeblich schon jetzt blendend und wendet sich nur zu gerne an ihr Look-Double, um wichtige Ratschläge hinsichtlich des richtigen royalen Outfits zu erhalten. Denn wer wüsste schon besser über den perfekten stilvollen Auftritt Bescheid als die vielfach für ihre Eleganz gelobte Kate?

Ein Insider plaudert gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ aus: „[Herzogin Catherine] berät Meghan in Sachen royaler Mode, welches Protokoll erwartet wird und wie sie sich in der Zukunft danach ausrichten muss. Sie hat Meghan Namen von einigen der begehrtesten britischen Designern verraten, die alles von Kleidern und Mänteln bis zu den sehr wichtigen britischen Hüten machen.“

Inspirationen von Kate

Die ‚Suits‘-Darstellerin lässt sich laut dem Vertrauten sogar so stark von Kate inspirieren, dass auch sie des Öfteren modischen Tribut an Prinzessin Diana, die verstorbene Mutter von William und Harry, zahlen wird: „Genau wie bei Kate ist es auch bei Meghan zu erwarten, dass sie gelegentlich an Fashion-Ikone [Diana], die Mutter ihres Ehemanns, erinnert. Sowohl Kate als auch Meghan werden ohne Zweifel Prinzessin Diana mit Designs ehren, die ihren Geschmack und Stil widerspiegeln.“