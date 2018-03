Sean Penn hängt immer noch an Madonna

Mittwoch, 28. März 2018, 19:31 Uhr

Sean Penn liebt seine Ex-Frau Madonna angeblich immer noch sehr. Der Oscar-Gewinner und die ‚Like a Virgin‘-Sängerin waren vier Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 1989 scheiden ließen. Und auch Jahre später behält die Queen of Pop immer noch einen besonderen Platz in seinem Herzen.

Foto: WENN.com

In der ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ sollte sich der Schauspieler zwischen Madonna und Britney Spears entscheiden und kam zu dem Schluss: „Ah, ich liebe meine erste Frau wirklich sehr. Es gibt keinen Vergleich. Man vergleicht diese Dinge nicht.“

Als Moderator Colbert nochmals nachfragte, ob der ‚Gangster Squad‚-Darsteller sich nun wirklich für seine Ex-Frau entscheiden würde, antwortete Penn: „Na sicher!“ Und auch Madonna scheint ihren Ex-Mann noch nicht endgültig aus ihrem Leben gestrichen zu haben. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Malawi betonte die Sängerin, dass sie Penn für eine Spende in Höhe von 120.000 Euro sofort wieder heiraten würde.

Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am Feb 28, 2018 um 9:40 PST

„Ich bin immer noch in dich verliebt“

Auf der Bühne richtete Madonna die folgenden Worte an den 57-Jährigen: „Ich bin immer noch in dich verliebt. Ja. Tatsächlich liebe ich dich jetzt nach unserer Scheidung noch viel mehr.“ Nachdem es zwischen den beiden nicht funktioniert hat, versuchten die beiden Stars ihr Glück mit anderen Partnern. Penn war von 1996 bis 2010 mit der ‚House of Cards‘-Darstellerin Robin Wright verheiratet und das Paar hat zwei erwachsene Kinder. Danach war er zwischen 2013 und 2015 mit Charlize Theron liiert. Madonna heiratete 2000 den Regisseur Guy Richie und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. 2008 ging die Ehe jedoch in die Brüche.