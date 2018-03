"The Alienist": Daniel Brühl mit Riesenerfolg im US-Fernsehen

Mittwoch, 28. März 2018, 18:48 Uhr

Die neue Netflix-Serie „The Alienist – Die Einkreisung“ schlägt die Zuschauer in ihren Bann: So macht bereits die Auftakt-Staffel den packenden Psychothriller zum absoluten Serienkiller. Mit einem beeindruckenden Zuschauerzuwachs von knapp 40% sticht die Serie in den USA alle Konkurrenten aus.

Foto: Kata Vermes/Netflix

Somit sichert sich „The Alienist“ mit seinem deutschen Hauptdarsteller Daniel Brühl schon jetzt einen Platz in den Top zehn der besten TV-Dramen des Jahres.

Der Berliner Star äußert sich enthusiastisch: „Ich bin von dem Erfolg von The Alienist in den USA überwältigt. Es ist selten, dass eine Serie von Episode zu Episode mehr Zuschauer anzieht. Ich freue mich sehr, dass dank Netflix die Serie bald auf der ganzen Welt zu sehen ist.“ Ab dem 19. April 2018 wird die Erfolgsserie außerhalb von Frankreich und den USA exklusiv auf Netflix zu sehen sein. Und: Abonnenten des führenden Streaming-Anbieters werden alle zehn Folgen auf einmal abrufen können.

Großartige Besetzung

Die Serie, die auf dem preisgekrönten Roman-Bestseller von Caleb Carr basiert, besticht durch die herausragenden schauspielerischen Leistungen von Daniel Brühl, Luke Evans (Girl on the Train) und Dakota Fanning (Amerikanisches Idyll).

Evans spielt den Zeitungsillustrator John Moore, Fanning die Rolle von Sara Howard, einer ehrgeizigen Polizeisekretärin, die es sich zum Ziel gemacht hat, zur ersten weiblichen Kommissarin der Stadt aufzusteigen.

Foto: Kata Vermes/Netflix

Und darum geht’s

„The Alienist – Die Einkreisung“ spielt auf der Schattenseite des New Yorker „Gilded Age“ Ende des 19. Jahrhunderts und handelt von Laszlo Kreizler (gespielt von Daniel Brüh, Inglourious Basterds, Rush – Alles für den Sieg), einem brillanten Mediziner, der mit besessener Energie auf dem umstrittenen neuen Gebiet der Geisteskrankheiten forscht. Kreizler ist die letzte verbleibende Hoffnung bei der Jagd nach einem blutrünstigen Serienkiller, der Ritualmorde an kleinen Jungen begeht.