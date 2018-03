The Weeknd sorgt für Verwirrung bei Fans

Mittwoch, 28. März 2018, 21:46 Uhr

The Weeknd deutet an, diesen Freitag (30. März) eventuell neue Musik auf den Markt zu bringen. Der ‚False Alarm‘-Rapper postete Mittwochnacht (27. März) einen Screenshot von einer Unterhaltung mit seinem künstlerischen Leiter La Mar Taylor, in welchem er davon spricht, diesen Freitag ein kryptisches Projekt zu veröffentlichen.

Foto: JLN Photography/WENN.com

In besagtem Screenshot schreibt The Weeknd, dessen Geburtsname Abel Tesfaye ist: „Sollen wir es am Freitag veröffentlichen? Mir ist es ehrlich gesagt egal.“ Diese mysteriöse Nachricht des Rappers folgt auf die Bekanntgabe, dass sich sein neues Album in den letzten Zügen befindet.

Darüber hinaus teilte der ‚I Feel It Coming‘-Star kürzlich ein Video auf seinem Instagram-Account, in welchem er sich im Tonstudio befindet, mit der simplen Beschreibung „am Mischen“.

Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd) am Mär 22, 2018 um 9:21 PDT

Oder ist es ein Comic?

Folglich könnte diese stichelnde Nachricht des Rappers zwei Dinge bedeuten: Entweder er veröffentlicht bald neue Musik oder seinen eigenen Marvel-Comic, an dem er bereits seit einiger Zeit arbeitet. Denn auch von dem Cover des zu veröffentlichen Comics teilte The Weeknd bereits ein Bild auf seinem Instagram-Account.