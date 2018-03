Kylie Minogue: "Ich habe viele Stimmen in meinem Kopf"

Donnerstag, 29. März 2018, 10:42 Uhr

Kylie Minogue hat oft mit Angstzuständen zu kämpfen. Die australische Sängerin (fast 50) mag zwar eine der bekanntesten Popstars der Welt sein, doch auch sie ist nicht gefeit vor emotionalen Problemen und negativen Gedanken.

Foto: WENN.com

„Ich habe viele Stimmen in meinem Kopf“, gesteht die ‚Dancing‘-Hitmacherin. „Ich denke, ein Teil davon ist unser Gehirn, das Probleme lösen will, tick tick tick tick tick…“ Zum Glück hat die schöne Blondine inzwischen eine gesunde Art und Weise gefunden, um die psychischen Barrieren zu durchbrechen: „Ich koche Wasser ab und mache mir eine Tasse Tee.“ Ganz ist sie von ihren Problemen jedoch nicht geheilt: „Wenn ich die Lösung wüsste, würde ich es tun und dann hätte ich keine Ängste.“ Nun versucht die 49-Jährige, sich von allen negativen Schwingungen zu befreien: „Man sagt, dass der schnellste Weg zum Glück Dankbarkeit ist und das stimmt, denk einfach auf diese Art.“

Einfach auch mal still sein

Professionelle Hilfe will sich die Künstlerin indes nicht holen, obwohl sie die Vorteile davon nicht abstreitet: „Es gibt genügend Diskussionen in meinem Kopf. [Therapie] würde mir wahrscheinlich gut tun, aber ich mag es nicht sehr. Meine 98-jährige Großmutter hat vor Jahren gesagt: ‚Was du machen musst, ist flach dazuliegen und deine Arme hochzustrecken und einfach so für zehn Minuten dazuliegen.‘ Und sie hat so Recht, also werde ich das tun.“

Ein Beitrag geteilt von Kylie Minogue (@kylieminogue) am Mär 20, 2018 um 11:05 PDT

Dem ‚Attitude‘-Schwulen-Magazin erklärt Kylie, wie sie diese Phasen der Ruhe in ihren Arbeitsalltag integriert: „Wenn ich für ein Video drehe, sage ich in der Mittagspause ‚Alles klar, Handy aus, Licht dunkler‘ und versuche, einfach still zu sein.“