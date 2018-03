Pietro Lombardi: Stinksauer auf Joko und Klaas

Schon Gilbert Gipswart träumte davon als er den Gips erfand, dass sein Stoff einmal Teil der besten Show der Welt werden würde. Joko G. (wofür steht wohl das G?) Winterscheidt hat seinen Ruf erhört und Gips zum Hauptbestandteil seiner Joker-Show gemacht. Er und Klaas messen sich im Direkt Wettkampf in diversen Sportarten, sind allerdings an Armen und Beinen eingegipst. Klingt dümmlich? Isses auch. Am Samstag, 20.15 Uhr – Die Beste Show Der Welt – ProSieben.