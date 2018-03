Verlosung "Verpiss dich, Schneewittchen!": Bülent hat die Haare schön

Donnerstag, 29. März 2018, 11:43 Uhr

Rock’n’Roll auf dem Roten Teppich mit Bülent Ceylan: Am Abend fand in Köln das große Auftaktevent zur Kinotour von „Verpiss dich, Schneewittchen!“ statt. Ab heute ist der Film in den deutschen Kinos. Unsere Filmkritik folgt auch heute!

Der Meister mit wallendem Haupthaar. Foto: Constantin

Comedystar und Vollblutmusiker Bülent Ceylan präsentierte gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Josefine Preuß, Paul Faßnacht, Özgür Karadeniz, Kida Khodr Ramadan, den Gaststars Chris Tall, Eko Fresh und Bullshit TV, Regisseur Cüneyt Kaya sowie Producerin Constanze Guttmann sein großes Leinwanddebüt. Die vielen anwesenden Fans und Gäste erlebten einen sichtlich gerührten Bülent Ceylan auf der Bühne und nahmen dank der originellen Filmband „Hamam Hardrock“ sicher den ein oder anderen Ohrwurm mit nach Hause.

Regisseur Cüneyt Kaya mit Bülent, Josephine Preuß und Chris Tall. Foto. Constantin

Bülent Ceylan geht auf Kinotour

Bülent Ceylan geht mit seinem Kinodebüt in den nächsten Tagen auf Kinotour und stellt die wahrscheinlich „kronkeste“ Komödie des Jahres seinen Fans höchstpersönlich vor. Heute Abend macht er, unterstützt von Josefine Preuß, auch Station in seiner Heimat: „Der schönsten Stadt der Welt – Mannheim!“.

Eko Fresh. Foto: Constantin

Wir verlosen 3 Fanpakete!

Darin entalten 3x 2 Freikarten, 3x „Produzier“-Shirts von Bülent Ceylan. Außerdem verlosen wir ein von Bülent signiertes Filmplakat! Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 5. April 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Schneewittchen“! Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt!