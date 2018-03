Sorge um Narumol: "Ich habe einfach keine Kraft mehr!"

Freitag, 30. März 2018, 10:11 Uhr

Narumols Körper macht einfach nicht mehr mit. Der Zuschauerliebling fand 2010 in der RTL-Kuppelshow ‚Bauer sucht Frau‘ in dem Bauer Josef seine ganz große Liebe. Nun muss das Paar jedoch beweisen, dass es nicht nur die guten Zeiten gemeinsam durchsteht.

Foto: dpa/FrankHoermann/ Sven Simon

Die 52-Jährige thailändische Frohnatur hat nämlich stark mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Bereits vor zwei Jahren erlitt die Frohnatur beinahe einen Schlaganfall, der die Fans um sie bangen ließ. Heute hat sich die Thailänderin zwar von dem Schock erholt, ihr Körper macht allerdings immer noch nicht so mit, wie sie sich das vorstellt. Im Interview mit ‚Das Neue Blatt‘ klagt Narumol über ihren erschöpften Körper. Derzeit leide sie an einer fiebrigen Erkältung, die allerdings auch eine Grippe sein könnte.

Sie will Enkeltochter adoptieren

Die körperlichen Beschwerden hören hier jedoch noch lange nicht auf, wie sie traurig berichtet: „Mein Körper streikt, er kann nicht mehr. Mein Rücken, mein Blutdruck – ich habe einfach keine Kraft mehr. Und ich bin nicht mehr so belastbar wie früher.“

Ein Beitrag geteilt von Narumol (@narumolofficial) am Okt 8, 2017 um 10:12 PDT

Zusätzlich muss sich der RTL-Star immer noch schonen, um das Risiko zu vermindern, einen Schlaganfall zu erleiden. Hoffentlich kommt Narumol bald wieder auf die Beine. Die Energie kann sie auf jeden Fall gebrauchen. Im Februar verkündete das sympathische TV-Sternchen, dass sie ihre Enkeltochter Nalinippa adoptieren und von Thailand nach Deutschland holen möchte.

„Bauer sucht Frau“ am Ostermontag

Am Ostermontag gibt es bei RTL um 19.05 Uhr „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“. Zwölf Landwirte wollten 2017 bei RTL die große Liebe finden. Was machen die Hochzeitspläne von Anna und Gerald? Wie sieht Bennys und Nadines Zukunft aus? Geben Klaus Jürgen und Christa der Liebe noch eine Chance? Fragen, denen Inka Bause am Ostermontag nachgeht.