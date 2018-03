Vanessa Hudgens und ihre Hochzeitspläne

Freitag, 30. März 2018, 15:02 Uhr

Wird aus Vanessa Hudgens bald eine Braut? Die schöne Schauspielerin ist seit bereits sieben Jahren glücklich mit ihrem Freund Austin Butler liiert.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Auf Instagram lässt das Paar die Fans immer wieder an seinem Liebesglück teilhaben und postet süße Schnappschüsse. Klar, dass sich da die Frage stellt, wann Austin seiner Vanessa die Frage aller Fragen stellt. Bereits letztes Jahr kochten die Spekulationen hoch, als die 29-Jährige ein Bild eines stattlichen Rings an ihrem linken Finger teilte. Doch darauf angesprochen erklärt die Darstellerin, dass es die beiden nicht eilig haben und alles locker angehen. „Wenn ich Druck in einer Beziehung fühlen würde, wären wir nicht fast sieben Jahre zusammengeblieben“, offenbart sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Ein Beitrag geteilt von Austin Butler (@austinbutler) am Sep 21, 2016 um 11:17 PDT

„Kontakt komplett verloren“

Vor dem ‚The Shannara Chronicles‘-Star datete Vanessa ihren ‚High School Musical‘-Kollegen Zac Efron. Mit ihm war sie ebenfalls eine sehr lange Zeit zusammen – fünf Jahre insgesamt – und für die Fans waren sie das Traumpaar schlechthin. Doch wie die hübsche Brünette jüngst enthüllte, herrscht inzwischen Funkstille zwischen den einstigen Turteltauben. „Ich habe komplett den Kontakt zu ihm verloren“, gestand sie gegenüber ‚Access Hollywood Live‘.