Zak Abel: Neue funky Nummer "Love Song"

Freitag, 30. März 2018, 21:10 Uhr

Dass es sich bei dem charismatischen 23-jährigen Briten Zak Abel um einen Künstler der besonderen Art handelt, bewies bereits sein 2017er Debüt-Album “Only When We’re Naked” mit den bisherigen Singles “Unstable”, “Still Want UUU” und “All I Ever Do (Is Say Goodbye)”.

Foto: Charlie Cummings

Auch live konnte der Londoner Soul-Popstar hierzulande u.a. beim SWR3 New Pop Festival und dem NDR 2 Soundcheck Festival haushoch überzeugen. Heute veröffentlicht Zak Abel seinen brandneuen Track “Love Song“, an dem er gemeinsam mit dem legendären Pop-Producer Steve Mac (Ed Sheeran, One Direction) und Wayne Hector (Ed Sheeran “Shape Of You”) arbeitete.

Der Streaming-Anbieter Deezer ernannte “Love Song” kürzlich zur neuen Hymne seiner am 01. April startenden weltweiten, digitalen “Deezer NEXT”-Kampagne, die internationale Künstler auf ihrem musikalischen Weg an die Spitze unterstützt.

Und weil’s so schön ist: unten gibt’s noch ein Video von Zac mit Chic-Mastermind Nile Rodgers!