Blac Chyna zeigt ihre Monsterkurven im Knalleng-Badeanzug

Samstag, 31. März 2018, 11:53 Uhr

Ich-Darstellerin Blac Chyna präsentiert gerade mal wieder ihr Markenzeichen: Ihre extravaganten Kurven. Am Freitag zeigte sich die Ex von Reality-Star Rob Kardashian in einem extra-engen Badeanzug. Und die Lady sorgte auch dafür dass er richtig spannte.

Mit dem zitronengelben, gold schimmernden Stück Stoff am Rande eines Pools zog die 29-Jährige jedenfalls seit Freitag die Aufmerksamkeit ihrer über 14 Millionen Follower bei Instagram auf sich. Damit läutet die Mutter einer 16 Monate alten Tochter den Sommer ein. Von der Wucht ihrer Hüften darf man sich nicht beeindrucken lassen – die Dame ist nur 1,75m klein. Insofern kann man der Ex-Stripperin sogar bescheinigen, dass sie ziemlich schlank ist. Naja und die floralen Tattoo tun ihr Übriges zur Aufwertung ihres Bodys. Bei ihrem ausladenden Hinterteil soll Blac Chyna jedenfalls mächtig nachgeholfen haben.

Die ‚Bild‘-Zeitung zitierte dazu vor einigen Wochen Michael R. Schmidt-Kulbe (Arzt für Ästhetische Medizin in Berlin): „Dieser Hintern ist kein Stück Natur, er ist mit Sicherheit geformt. Noch nicht einmal eine Profisportlerin, die jeden Tag trainiert, würde jemals solch einen Hintern bekommen.“ Das glauben wir gerne.

Foto: WENN.com

Hat sie einen Freund oder nicht?

Viele Gerüchte gibt’s derweil um den Beziehungsstatus des It-Girls: Jüngst warf ihr US-Influencerin Marliesia Ortiz öffentlich vor, mit ihrem 22-jährigen Freund Swae Lee vergnügt zu haben. Ferner heißt es, die Selbstdarstellerin date gerade den 18-Jährigen Rapper YBN Almighty Jay.

Und die US-‚InTouch‘ behauptet derweil dass Rob Kardashian seine Ex gerne zurück hätte: „Er ist auf dem Trip, Blac Chyna zurückzugewinnen. Er glaubt ihr beweisen zu können, dass er jetzt ein neuer Mann ist.“