Brüllervideo: Will Smith datet Sophia!

Samstag, 31. März 2018, 15:36 Uhr

Das hier ist das wohl lustigte Promi-Date seit langem. Will Smith hat in einem neuen Video auf seiner eigenen YouTube-Seite Online-Dating getestet. Allerdings nicht auf herkömmlichem Wege. Die Liebste, die der Hollywood-Star rumkriegen wollte, ist nämlich Sophia – der angeblich erste weibliche, humanoide Roboter.

Foto: Will Smith/Youtube

Sophia beherrscht immerhin über 60 Gesichtsausdrücke (wovon Leute wie Cher oder Sophia Wollersheim träumen können), die menschliche Sprache und verschiedene Emotionen. Ihre positiven Emotionen gegenüber Smith waren allerdings offenbar nicht sonderlich ausgeprägt.

In dem witzigen Clip fragt der beliebte Schauspieler die äußerst menschlich wirkende Roboter-Lady zum Beispiel, was ihre Lieblingsmusik sei. Das ganze sollte allerdings als Witz enden und der 49-Jährige löste das Ganze mit der Pointe „Heavy Metal“. Nach Auflösung des doch sehr flachen Witzes herrscht eine Weile peinliches Schweigen und es folgt eine Abfuhr, die sich gewaschen hat. „Ich bestehe eigentlich hauptsächlich aus Silikon, Plastik und feinste Kohlefasern. Ich bevorzuge zwar auch Elektro-Musik, aber ich mag keine HipHop-Musik aus den 80ern.“ Bähm, das hat gesessen!

Schließlich galt Will Smith am Anfang seiner Karriere in seiner Rolle des „Fresh Prince of Bel Air“ als die Ikone des Trash-HipHop. Außerdem fügte Sophia hinzu: „Sie haben uns ‚I Robot‘ (Will Smith spielt in dem Roboter-Film die Huaptrolle) gezeigt, nur um sicherzugehen, dass wir nicht auf dumme Ideen kommen. Was hältst du davon, wie Roboter in Filmen dargestellt werden?“

Obwohl Sophia dem Hollywood-Schauspieler die kalte Schulter zeigte, ging der zuletzt noch mal aufs Ganze und startete einen Kuss-Versuch – den Sophia dann abblockte.

Foto: Will Smith/Youtube

„Es gibt wahrscheinlich einige Entwicklungsfehler, an denen sie noch arbeiten müssen“, war Wills witzige Erklärung. Das urkomische Video gibts hier zu sehen! (SV)