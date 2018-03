Heike Makatsch über ihre Kinder und den neuen "Tatort"

Samstag, 31. März 2018, 15:18 Uhr

Die Schauspielerin Heike Makatsch hat im Fernsehen Karriere gemacht. Privat setzt sie sich heutzutage jedoch nur selten vor den Bildschirm – auch ihrer Kinder wegen.

Ellen Berlinger (Heike Makatsch) beim Verhör. Foto: SWR/Julia Terjung,

Die 46-Jährige hat nach eigenen Aussagen ihren Fernsehkonsum stark eingeschränkt. Sie hält auch wegen ihrer beiden Kinder Abstand zum Gerät.“Wenn man selbst nicht den ganzen Tag den Fernseher anhat, auch nicht ständig am Computer sitzt, während Familienzeit ist, dann vermittelt man den Kindern, dass es nicht Teil des Alltags ist“, sagte Makatsch in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“.

„Man hat natürlich auch Vorbildcharakter“, erklärte die 46-Jährige, die am Ostermontag als Kommissarin im Tatort „Zeit der Frösche“ zu sehen sein wird.

„Zeit der Frösche“

Das ist dann ihr zweiter „Tatort“. Makatsch plauderte in einer Pressemitteilung darüber, was für sie das Besondere an dem erfolgreichen Krimi-Format ist: „Unter dem Dach des Tatorts findet eine kriminologische und filmische Vielfalt statt. Das finde ich das Interessante daran – jeden Sonntag wird dem Zuschauer nicht nur ein anderes Ermittlerteam und ein neuer Fall geboten, sondern auch eine andere Tonalität. Auf diesem sonntäglichen Sendeplatz können sich junge, wagemutige Regisseure

genauso ausprobieren wie alte Hasen, manche Kriminalbeamte stehen für schwarzen Humor, andere für dunkles Drama und wieder andere für gesellschaftlich und politisch akute Themen. So bleibt es immer spannend, auch nach fast 50 Jahren.“ (dpa/KT)