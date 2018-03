Kaley Cuoco: Schreckliches -Date

Samstag, 31. März 2018, 13:56 Uhr

„Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco verriet jetzt, dass sie vor ihrer bekanntesten Rolle in der Nerd-Serie einen sehr berühmten Freund hatte. Sie war gerade 19 damals und sei mit einem Promi ausgegangen, den sie für den perfekten Mann gehalten hätte – bis zu einem Abendessen.

Foto: FayesVision/WENN.com

„Wir hatten diese ganzen heinreißenden Dates! Wir waren mit meinem Hund spazieren und dann kamen wir zurück in meine kleine süße, neue Wohnung und haben Filme geguckt. Ich war 19 und ich hab mir den Typen angeguckt und gedacht: ‚Ich werde ihn heiraten. Das wird der Vater meiner Kinder“, so Kaley in der Zeitschrift „Vogue“.

Trinkgeld-Desaster

Doch dann hatten die beiden ein Dinner-Date und plötzlich ging alles schief. „Die Rechnung kam“, erzählte die heute 32-Jährige. „Er guckt drauf, nimmt sein Telefon raus, tippt auf den Taschenrechner und rechnet das 8-Prozent-Trinkgeld aus!“ Und das schlimmste sei die Tatsache gewesen, dass ihre Familie mit dabei war.

Cuoco versuchte noch, das peinliche Trinkgeld-Desaster wieder gutzumachen. Danach wäre die Beziehung aber stetig bergab gegangen. Das große Liebesglück mit Hochzeit und Kindern scheiterte also an nichts geringerem als am lieben Trinkgeld.

Um wen es sich bei dem berühmten Promi-Geizkragen denn nun eigentlich handelt, will die Schauspielerin aber nicht verraten. Schade aber auch! (SV)