Katja Riemann: "Ich wäre gerne mal ein Mann"

Samstag, 31. März 2018, 10:01 Uhr

Schauspielerin Katja Riemann will wissen, wie Männer ticken. Dafür würde sie sogar vorübergehend das Geschlecht wechseln, wie sie am Freitagabend in der Radio Bremer Talkshow „3nach9“ verriet.

Katja Riemann. Foto. Radio Bremen/Frank Pusch

Auf die Frage von Gastgeber Giovanni di Lorenzo, ob sie es schön fände, mal ein Mann zu sein, antwortete sie: „Ja, unbedingt!“ – und dafür gibt es einen guten Grund: Sie will die Herren der Schöpfung besser verstehen. „Mir geht es gar nicht um körperliche Dinge oder dass man plötzlich einen Penis hat, sondern darum, wie gedacht wird und wie es ums Herz bestellt ist“, so Riemann.

Ihr Fazit: „Ich denke, dass es auf jeden Fall zur gegenseitigen Verständnisverbesserung beitragen könnte.“ Auch Marie Bäumer äußerte sich zum Geschlechtertausch und bekannte sich zu „Penisneid“.

Marie Bäumer. Foto. Radio Bremen/Frank Pusch

Auch Marie Bäumer voller Bewunderung

Bäumer schien dem Geschlechtertausch jedenfalls im Geiste nicht abgeneigt – wenngleich die Romy-Schneider-Darstellerin es nicht zum besseren Verständnis tun würde, sondern wegen der körperlichen Beschaffenheit: „Abgesehen davon, dass ich seit der Kindheit Penisneid habe und dazu auch offen stehe, ist es die männliche Physis“, so Bäumer.

„Zu wissen, dass man diese Kraft einfach hat, finde ich so toll. Wir Frauen sind physisch immer unterlegen, aber sonst sind wir in allem überlegen.“