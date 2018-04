Kim Kardashian: Saint knutscht Chicago, süüüüüß!

Samstag, 31. März 2018, 23:43 Uhr

Social-Media-Königin Kim Kardashian hat heute ein hinreißend süßes Foto von ihren Kinder bei Instagram gepostet. Darauf zu sehen der zweijährige Sohn Saint, der seine zwei Monate alte Schwester Chicago knutscht.

Foto: WENN.com

Die 37-jährige Ich-Darstellerin betitelte den süßen Schnappschuss, bei dem der mittlere ihrer drei Kinder mit Rapper Kanye West den Säugling auf das Näschen küsst: „Er liebt sie so sehr.“ Das wollen wir gerne glauben! Erstmals hatte Kardashian die Kleine Mitte März auf Instagram präsentiert.

Aufruhr wegen Foto

Diese letzte März-Woche war eher davon geprägt, dass Kardashian wegen eines ihrer Fotos viel Hohn und Spott erntete. „Zuviel Photoshop“ hänselte die Instagram- und Twitter-Gemeinde und vermutete, dass der Reality-Star mal wieder versucht hätte, damit seine Figur geradezubiegen.

Ein Aufschrei ging um die Welt und absurde Superlativ-Headlines wie „Kim Kardashians epische Photoshop-Panne“ machten die Runde.

In der Tat ist im Hintergrund ein Auto zu sehen, von dem mehr als die Hälfte fehlt. Kann also sei, dass Kardashian das Bild ingesamt zusammenschob und weil dann rechts was vom eigentlichen Format (und auch vom Auto) fehlte, wurde ein kleiner Bildstreifen rechts gespiegelt und (saudämlich) wieder rangesetzt. Doch schließlich meldete sich Kardashian – offensichtlich schwer genervt von dem Shitstorm – selbst zu Wort.

Auf ihrer Website schrieb sie dazu: „So lächerlich. Ich habe ein Bild, dass ein Fan von mir veröffentlichte, erneut gepostet. Ich habe lediglich einen Filter hinzugefügt. Es scheint so, als hätte der Fan das Bild gespiegelt, was der Grund dafür ist, warum das Auto so aussieht.“ Und abschließend fügte sie hinzu: : „Das ist ehrlich gesagt richtig amüsant für mich. Wer würde ein Auto denn so photoshoppen?!“