Kylie Minogue: Hier sind zwei neue Songs

Samstag, 31. März 2018, 10:14 Uhr

Kylie Minogue veröffentlicht am 6. April ihr neues Album ‚Golden‘. Nun erschien das neue Musikvideo zu „Stop Me From Falling“. Das Video wurde in London rund um die Club-Show gedreht. Außerdem veröffentlichte die 49-Jährige den Audiotrack „Raing Glitter“

Foto: Sophie Muller

„Golden“ ist eines von Kylies persönlichsten Alben, jeder Song wurde von ihr co-geschrieben. Ihr Trip nach Nashville involvierte zwei wichtige Schreiber, die auch beide in der Stadt leben: den in Großbritannien geborenen Steve McEwan (der bereits große Countryhits für Keith Urban, Kenny Chesney und Carrie Underwood schrieb) sowie die ebenfalls britisch- stämmige Amy Wadge, die besonders für ihre Zusammenarbeit mit Megastar Ed Sheeran bekannt ist.

Das Album ist ein wahrlich internationales Projekt: neben dem afrikanisch-deutschen Produzenten Sky Adams arbeiteten Jesse Frasure, Eg White, Jon Green, Biff Stannard, Samuel Dixon, Danny Shah und Lindsay Rimes auf „Golden“ mit. Außerdem enthält es ein Duett mit dem angesagten britischen Singer-Songwriter Jack Savoretti.

„Golden“ ist Minogues erstes Studioalbum seit vier Jahren und das insgesamt vierzehnte in ihrer seit exakt 30 Jahren andauernden Musik-Karriere.

Tracklisting von “Golden“

1. Dancing

2. Stop Me From Falling

3. Golden

4. A Lifetime To Repair

5. Sincerely Yours

6. One Last Kiss

7. Live A Little

8. Shelby ‘68

9. Radio On

10. Love

11. Raining Glitter

12. Music’s Too Sad Without You with Jack Savoretti