Meghan Trainor: "Harry Styles und ich haben eine Chemie"

Samstag, 31. März 2018, 19:16 Uhr

Meghan Trainor ersehnt sich ein Duett mit Harry Styles. Die ‚No Excuses‘-Sängerin hat bereits für den Track ‚Someday‘ mit dem Ex-One Direction-Star zusammengearbeitet, welchen sie gemeinsam für Michael Bublé schrieben. Seitdem hofft sie auf eine erneute musikalische Kollaboration mit dem Frauenschwarm.

Foto: FayesVision/WENN.com

Im Interview mit ‚BANG Showbiz‘ plaudert die 24-Jährige aus: „Mein Manager arbeitet mit Harry Styles, das ist also super. Wir haben schon einen Song zusammen geschrieben, die Chemie ist also bereits da. Jetzt müssen wir noch Lied gemeinsam herausbringen. Eines Tages, Harry! Wenn du das hier hörst, wäre das unglaublich. Jeder von [One Direction] ist talentiert, aber Harry ist mein Liebling.“

Jedoch ist der Name Harry Styles nicht der einzige, der auf Meghans Wunschliste steht. „Oh ja, es sind so viele Leute! Miley Cyrus, Rihanna, Adele, Beyoncé, wie jeder. Justin Timberlake – ich würde alles geben, um mit ihm zu arbeiten“, zählt die Künstlerin auf.

Sie schwärmt auch für Bruno Mars

Auch ein weiterer Star lässt sie zum Fangirl werden: „Bruno Mars – eine Legende. Ich werde nicht okay sein, wenn ich ihn eines Tages treffe, ich werde mich einfach in Stücke auflösen und alles ruinieren.“ Tatsächlich traf die Popmusikerin bereits auf ihren Schwarm, hatte dann aber doch zu große Skrupel, ihn anzusprechen, da er sich gerade eifrig mit Oprah Winfrey unterhielt. „Ich war bei Ellen DeGeneres‘ Geburtstagsparty zum 60. und ich sah Bruno Mars und dachte mir ‚Das wird meine Nacht, ich kann es spüren, ich werde zu ihm gehen und anfangen zu reden‘. Ich hatte nämlich mit jedem anderen gesprochen, aber dann redete er so lange mit Oprah! Und ich werde nicht das Mädchen sein, das einfach sagt ‚Entschuldigung Oprah, ich muss ihn treffen‘ – äh nein“, schildert sie die unglückliche Episode.