Mischt John Cena bei "Fast & Furious" mit?

Samstag, 31. März 2018, 9:38 Uhr

John Cena würde gerne Teil des ‚Fast & Furious‘-Franchise sein. Der amerikanische Wrestler verrät, dass es einer seiner größten Wünsche ist, an der Seite von Vin Diesel und Dwayne ‚The Rock‘ Johnson für die Actionreihe zu drehen.

Foto: WENN.com

„Ich habe keine Kontrolle über diese Sachen, aber ich würde diese Gelegenheit liebend gerne ergreifen. Das wäre für mich ein Traum“, schwärmt der Schauspieler. Besonders ein Star des Franchise hat es ihm angetan: „Ich sage nie wirklich ‚Oh, ich würde gerne mit dieser Person zusammenarbeiten‘, aber ich denke einfach, dass es bei unserem Live-Kampf eine gewisse Chemie zwischen The Rock und mir gab. Das wäre also ein Name von mir auf der Wunschliste.“ Zuletzt stand Cena vor allem für Komödien wie ‚Daddy’s Home 2‘ und ‚Dating Queen‘ vor der Kamera.

Über „Bumblebee“

In dem ‚Transformers‘-Spin-off ‚Bumblebee‘ widmet er sich mit der Rolle des Burns nun wieder dem Actiongenre. Über den mit Spannung erwarteten Streifen verrät er gegenüber ‚EW‘: „Es wird ein wundervoller Teil dieses Franchise sein und ich denke, dass es den Leuten gefallen wird.“ Auch über die Filmcrew spricht der Darsteller nur in den höchsten Tönen: „[Regisseur] Travis [Knight] ist ein so leidenschaftlicher Mann. Die Rolle, über die sie mit mir gesprochen haben, hat mich in den Bann gerissen, weil sie auf eine Straße führt, auf der ich noch nie war, aber die ich meistern kann.“