Prinz William und Kate: Junge oder Mädchen?

Samstag, 31. März 2018, 12:20 Uhr

Herzogin Catherine und Prinz William wollen das Geschlecht ihres ungeborenen Babys nicht erfahren. Die Geburt des neuesten royalen Familienzugangs steht unmittelbar bevor, doch die baldigen Dreifach-Eltern wollen es einfach auf sich zukommen lassen, ob Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen bekommen.

Foto: Danny Martindale/WENN

Ein angeblicher Insider plaudert gegenüber ‚E! News‘ aus: „William und Kate kennen das Geschlecht des Babys nicht, also freuen sie sich darauf, es herauszufinden. Es ist sehr schwierig, vorbereitet zu sein, wenn man nicht weiß, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.“

Letzte Woche absolvierte Kate ihren letzten royalen Pflichttermin beim Team SportsAid-Event in London, nun hat sie bis Herbst Mutterschaftsurlaub. Der Vertraute fügt hinzu: „Die ganze Familie ist aufgeregt, auch die Kinder, die sich sehr bewusst darüber sind, dass sie einen neuen Bruder oder eine neue Schwester willkommen heißen werden.“

Ostern bei Kates Eltern

Ostern verbringt die 36-Jährige ganz entspannt im Hause ihrer Mutter Carole Middleton in West Berkshire. „Kate ist mit den Kindern am Osterwochenende in Bucklebury, legt ihre Füße hoch und genießt wohlverdiente Ruhe. Die Kinder haben gerade Osterferien, also bleiben sie alle bis Ende nächster Woche bei Carole und Michael und kehren dann zurück in den Kensington Palace, wo Kate bleibt, bis sie Wehen bekommt. William wird wegen der Arbeit wohl hin- und herpendeln.“