Jens Büchner: Fan-Ansturm bei Eröffnung seines Malle-Cafés

Sonntag, 01. April 2018, 10:41 Uhr

VOX-Auswanderer Jens Büchner aka Malle-Jens eröffnete am Samstag sein Café „Faneteria“ auf Mallorca. Das Stehaufmännchen des deutschen Reality-Fernsehens sorgte für ein entsprechenden Ansturm von Presse und Publikum.

Foto: Starpress/WENN.com

Der 48-Jährige hat ein paar C- und Z-Promis zur Eröffnung locken können, darunter auch Bert Wollersheim, Ex-„Bachelor“ Paul Janke (der nebenan bei Büchners Ex Jennifer Matthias in deren Boutique als DJ gebucht war), Bachelorette-Kandidatin Kattia Vides mit ihrem neuen Freund Patrick Weißbach, Dschungelcamp-Gewinner Marc Terenzi.

Heute jubelte der fünffache Familienvater auf Facebook: „Guten Morgen ihr lieben, es ist geschafft … Wir haben unsere Faneteria eröffnet ..das gestrige Event war absoluter Wahnsinn … Die Strasse war mit Urlaubern überfüllt … teilweise ging gar nichts mehr … Wir sind immer noch vollständig überwältigt was gestern bei uns los war … Danke danke danke unser „Büchners“ Team hat gearbeitet wie ein Uhrwerk … alles also fast alles hat funktioniert …Ein grosses DANKESCHÖN an alle die mitgeholfen haben das es so geworden ist wie es gestern war!“

Geht gleich los... Cala Millor steht Kopf 😎😎 Gepostet von Mallorca im Fokus am Samstag, 31. März 2018

„Folgen Sie den VOX-Kameras“

Jens will sich so oft wie es geht in dem Laden sehen lassen. Dafür soll seine Frau Daniela stets vor Ort sein. Und wo findet man Jens Büchners neues Fan-Café in Cala Millor? Die ‚Bild‘-Zeitung hat einen Wegweiser erarbeitet: „Sie liegt versteckt hinter drei wuchtigen Palmen und ist einfach nicht zu erkennen. Wenn Sie dort hinwollen, fragen sie freundlich bei den genervten Nachbarn. Oder folgen sie einfach den VOX-Kameras.“ Ach ja, es ist täglich von 15 bis 24 Uhr geöffnet.

