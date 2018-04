Katy Perry: Sieben auf einen Streich!

Sonntag, 01. April 2018, 20:08 Uhr

Katy Perry (32) ist sich ja – im Gegensatz zu manchen Kolleginnen – wirklich nicht zu schade für einen blöden Gag auf eigene Kosten. Nun durfte sich die US-Popsängerin im japanischen Fernsehen zum Deppen machen.

Foto: Youtube/Sukkuri/Kokus

In einer dieser berühmt-berüchtigten schrillen Unterhaltungsshows – in diesem Fall dem schrägen TV-Event „Sukkuri“ – wurde getestet, wieviel Chicken Nuggets sie in ihren Mund bekam (vom Verschlingen ganz zu schweigen) – es waren wohl sieben Stück. (Unten im Video ab Minute 14.50). Chicken Nuggets zählen ja Katys Lieblingssnacks, wie die Hardcore-Fans selbstverständlich wissen.

Allerdings machte sich die Schöne ja nicht mehr viel Freunde damit, nachdem sie ihren Pudel auch Nugget nannte…

Wem dieser Auftritt noch nicht dämlich genug ist, der sei an Celine Dions Auftritt 2007 bei „Wetten, dass…?“ erinnert. Die gurgelte seinerzeit ihren Titanic-Song „My Heart will Go On“ … Siehe Video Nr. 2 unten!