Album-Verlosung: Lisa Stansfield ist wieder da!

Lisa Stansfield, die Power-Röhre aus Großbritannien, veröffentlicht ihr neues Studioalbum „Deeper” am 6. April. „Billionaire“ ist die erste Single aus dem Album und stellt einmal mehr unter Beweis, wie gut Lisa ihr Handwerk als Songwriterin und Sängerin beherrscht und es gelingt ihr darauf mühelos, eine ganze Seifenoper in nur einen Song zu verpacken.

Der renommierte Britensender BBC Radio 2 hat den Song schon auf die Playlist genommen. Von Lisa und ihrem Songwriting-Partner Ian Devaney geschrieben, produziert von Ian & Mark „Snowboy” Cotgrove, mit Lisa in der Rolle des Executive Producers, ist „Deeper“ das achte Studioalbum der Soul-Ikone.

Die mehrfache Preisträgerin der BRIT-, Ivor Novello- und Silver Clef-Awards und Grammy-Nominierte sagt über das neue Album: „Dieses Album aufzunehmen war ein wunderbares Abenteuer. Ich glaube wirklich, dass wir etwas ganz Besonderes erschaffen haben und bin stolz, es in die große, weite Welt zu entlassen.“

Stansfield und Ian Devaney haben auch auf „Deeper“, ebenso wie auf dem vorangegangenen Album „Seven“ (2014), zurück zu ihrem Mojo gefunden. „Wir möchten uns nicht anpassen“, fasst Stansfield die stark individualisierte Mischung aus Philly-Soul, Club Musik und tief berührenden, sehr persönlichen Balladen zusammen.

„Wir mögen keine Kompromisse. ‚Deeper‘ fühlt sich für uns genauso an wie meine ersten Alben. Es ist genauso aufregend, wie eine Entdeckungsreise. Wann immer wir auf diesem Album auf ein musikalisches Element stießen, welches sich ein wenig zu furchteinflößend, zu ‚edgy‘ anfühlte, haben wir es auf dem Album behalten! Es geht darum, sich selber zu pushen, sowohl musikalisch als auch textlich, und damit auch die Zuhörer heraus zu fordern.“

20 Millionen verkaufte Alben

Lisa Stansfield ist eine der prägendsten Künstlerinnen des britischen Souls. Mit knapp 20 Millionen verkauften Alben weltweit, unzähligen Top 10-Hits wie „All Around The World“, „All Woman“, „The Real Thing“ und ihrer einzigartigen Stimme ist die Sängerin seit 1989 eine nicht mehr wegzudenkende Größe auf den Tanzflächen dieser Welt.

Mit ihrem 7. Studioalbum „Seven“ erreichte Lisa Stansfield 2014 sowohl in ihrer Heimat Großbritannien als auch in Deutschland die Top 13 der Charts. Mit „Deeper“ in den Startlöchern wird Lisa Stansfields Erfolgssträhne so schnell nicht abbrechen.

