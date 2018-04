Bauer sucht Frau: Das war das Oster-Wiedersehen

Montag, 02. April 2018, 20:15 Uhr

Beim großen Wiedersehen mit den Landwirten, die in der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel im Herbst 2017 ihre Herzdame gesucht haben, gab es heute am Vorabend viele Überraschungen. Wir fassen zusammen.

Gerald (30) und Anna (27). Foto: MG RTL D

Farmer Gerald aus Namibia präsentiert seiner Anna (27), als sie ihn in Namibia besucht, etwas ganz Besonders. Der 31-Jährige hat das ehemalige Gästehaus der Farm, das die beiden nach ihrer Hochzeit in Polen beziehen wollen, renoviert. Das Besondere: Am Eingang hat er nicht nur ein „Herzlich Willkommen“-Schriftzug auf Deutsch montiert, sondern auch „Wltamy“, in Annas Heimatsprache Polnisch. Anna ist überwältigt. Nach dem anschließenden Rundgang durch das neue Heim freut sich Anna noch mehr auf die gemeinsame Zukunft in Namibia mit Gerald.

Doch dann geht es an die Hochzeitsplanung. Anna: „Gerald hat schon seinen Smoking für die polnische Hochzeit gekauft und ich habe jetzt ein paar Accessoires wie Schuhe, Fliege dabei zum Anprobieren.“

Gerald und Anna in Namibia mit Vater Helmut und Stiefmutter Ilona

Foto: MG RTL D

Gerald ist froh, Annas Unterstützung zu haben: „Anna hat sowieso den besseren Modegeschmack!“ Zum Dank überrascht er seine Liebste mit einem nachgeholten Valentinstag. Bei Sekt, Picknick und einem romantischen Sonnenuntergang verspricht Anna: „Ab jetzt werden wir jeden Valentinstag zusammen feiern!“

Gerald leidet seit neustem unter der Autoimmunerkrankung Guillain-Barré-Syndrom. Mit einer entsprechenden Therapie will der sympathische Farmer die Heilung vorantreiben.

Reinhold (59) und Sigrid (57) . Foto: MG RTL D

Verlobung in Sicht

Reinhold (59) hat für sich und seine nichtsahnende Sigrid (60) eine gemeinsame Reise in den Harz gebucht. Doch der Hobbybauer hat noch mehr ausgeheckt: nach einer romantischen Kutschfahrt, geht es zum Candle-Light-Dinner bei dem Reinhold ein Liebeslied für Sigrid singt. Danach erklärt Reinhold: „Würdest du dich in absehbarer Zeit mit mir verloben?“ Sigrid bleibt die Sprache weg, doch dann erklärt sie glücklich: „Sehr gern! Das hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass mir das noch mal im Leben passiert!“

Bernhard „Benny“ (43) und Nadine (42). Foto: MG RTL D

Bei Benny (43) und Nadine (42) ist viel passiert. „Nadine ist jetzt zu mir gezogen und hat für mich alles aufgegeben. Das rechne ich ihr sehr hoch an. Das zeigt auch, dass sie mich liebt“, so Benny glücklich. Doch das verliebte Paar hat sogar noch andere weitere Pläne. „Der nächste große Schritt ist jetzt unsere Hochzeit. Die Planungen laufen. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere gemeinsame Zukunft und hoffentlich ganz schnell auf ein paar Kinder“, so Nadine.

Trennung via Facebook

Weniger harmonisch ging es in den letzten Monaten bei Klaus-Jürgen und Christa zu. Schwebten die beiden nach der Hofwoche noch im siebten Himmel, ist seit Ende des Jahres alles aus. Inka Bause besucht den Milchbauern und will wissen, was genau passiert ist.

Klaus Jürgen (45) und Christa (41, l.). Foto: MG RTL D

„Weihnachten haben wir noch zusammengefeiert. Bei mir war dann Silvester irgendwie Ende. Mir ist das alles zu viel geworden und die Christa hat mich überfordert. Sie hat mich auch wegen Kind und heiraten unter Druck gesetzt. Das ging mir einfach zu schnell. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance“, erklärt Hans-Jürgen. Via Facebook-Status hat Klaus-Jürgen dann die Trennung mitgeteilt, ohne mit Christa noch mal zu sprechen. Jetzt gibt Inka Klaus-Jürgen und Christa die Chance sich noch mal auszusprechen.

Nach Monaten der Funkstille treffen die beiden wieder aufeinander. Christa ist enttäuscht, verletzt und entschlossen: „Das er mich so eiskalt abserviert hat, hat mir schon sehr weh getan. Klaus-Jürgen ist 45 und ich bin 41. In dem Alter hat man einfach nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, will ich heiraten und ein Kind haben oder nicht. Der Klaus-Jürgen weiß es nicht und von daher ist es vielleicht besser, wenn er alleine bleibt.“

Inka Bause bei Herbert aus dem Ostfriesland, Niedersachsen. Foto: MG RTL D

Bei denen hat’s auch nicht geklappt

Auch aus Klaus (57), dem herzlichen Hessen, und Thailänderin Tiwaporn (55) ist kein Paar geworden. Klaus: „Wir haben uns kurz vor Weihnachten ausgesprochen und sie hat mir gesagt, dass ich eigentlich gar nicht ihr Typ bin. Da wusste ich, es macht keinen Sinn da weiter zu bohren. Da haben wir beschlossen, Freunde zu bleiben.“

André (60), der charmante Schweizer, ist auch wieder allein. Die Hofwochen-Liebe mit Marlies hat den Alltag nicht überlebt. „Sie war ein zwei Mal hier und ich dachte es wird gut. Aber es hat nicht geklappt.“

Herbert hat Uwe, den waschechten Westerwälder und Micha, den bodenständigen Brandenburger zur Junggesellen-Runde in seinen „Lindenhof“ geladen. Als weibliche Ausnahme mit dabei: Inka Bause, die Briefe von interessierten Frauen für die drei alleinstehenden Bauern dabei hat.

André (60.). Foto: MG RTL D

Günter will Rosi bei sich haben

Günter und Rosi (60) führen eine Wochenendbeziehung und sind glücklich, sich bei jedem Wiedersehen wieder in die Arme zu schließen. „Die Zweisamkeit mit der Rosi ist eine wunderbare Sache. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Rosi zu mir zieht!“

Bei einem seiner Besuche hat Günter natürlich eine Ladung seiner geliebten Eier dabei. Rosi schlägt vor, daraus Omelett zu machen. „Omelett, kenne ich nicht. Bei uns in der Gegend ist das nicht üblich. Ich will Rührei“, erklärt Günter. Rosi sieht das gelassen: „Ich kenne Günther ja jetzt schon eine Weile. Ich weiß, dass er einige Speisen nicht kennt. Er sagt mir dann, ich esse das einmal und ein zweites Mal musst du das nicht mehr machen. Dann ist das ok für mich.“ Am Ende probiert Günter auch Rosis Omelett und attestiert: „Das ist schon gut, nur vom Ei schmeckt man nichts!“ Naja, wenn sie sonst keine Probleme haben…