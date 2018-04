"In den Gängen": Hinreißende Liebesromanze aus dem Großmarkt

Montag, 02. April 2018, 20:36 Uhr

Der derzeit omnipräsente, 32-jährige Shootingstar Franz Rogowski, Sandra Hüller und Peter Kurth sind die Starts in einer Liebesgeschichte, wie sie so wohl nur aus Deutschland oder maximal noch Frankreich kommen kann.

Foto: Zorro Film

„In den Gängen“ erzählt von einer zarten Liebe, die in dem geschützten Kosmos eines Großmarkts, inmitten einer Atmosphäre von familiärer Freundschaft und Zugehörigkeit, gedeiht und außerhalb des Marktes keine Chance hätte.

Christian ist neu im Großmarkt. Schweigend taucht er in das unbekannte Universum ein: die langen Gänge, die ewige Ordnung der Warenlager, die surreale Mechanik der Gabelstapler. Bruno, der Kollege aus der Getränkeabteilung, nimmt sich seiner an, zeigt ihm Tricks und Kniffe, wird ein väterlicher Freund. Und dann ist da noch Marion von den Süßwaren, die ihre kleinen Scherze mit Christian treibt. Als er sich in sie verliebt, fiebert der ganze Großmarkt mit. Doch Marion ist verheiratet – aber nicht sehr glücklich, wie es heißt.

Kinostart ist am 10. Mai.

Großartige Kritiken

Die Kritiken sind schon im Vorfeld geradezu berauschend. Hier Auszüge: „Hier steckt Poesie in jeder Sekunde, in jedem einzelnen Bild, in jedem Ton. Der von drei sensationell guten Hauptdarstellern getragene „In den Gängen“ ist schon jetzt einer der besten Filme des Jahres.“ (Filmstarts.de)

„Stuber verzaubert mit seiner wunderbar einfachen und warmherzigen Geschichte eines jungen Mannes, der im Mikrokosmos eines Großmarkts Freundschaft und Liebe findet.“ (Mediabiz)

„Stundenlang könnte man zusehen…Das hat geradezu poetische Kraft.“ (Berliner Morgenpost)

„Präzise, mit starken Bildern, lakonischem Witz und liebevoll entworfenen Figuren.“ (Spiegel Online)

Foto: Zorro Film

