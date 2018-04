Jennifer Garner und Ben Affleck: Ostern-Reunion

Montag, 02. April 2018, 16:42 Uhr

Nicht nur wir, sondern auch die Hollywood-Stars genießen die Osterfeiertage. Jennifer Garner und Ben Affleck sind zwar bereits seit 2015 getrennt, doch beide sind offenbar stehts drum bemüht, das Familienidyll beizubehalten und den drei gemeinsame Kindern nur das Beste zu bieten.

Ben Affleck und Jennifer Garner im Oktober 2017. Foto: WENN.com

Jetzt machte die ganze Familie zusammen Urlaub – obwohl Ben Affleck angeblich wieder vergeben ist. In der letzten Woche wurde er gemeinsam mit der TV-Produzentin Lindsay Shookus gesichtet. Das hält den Schauspieler aber nicht davon ab, mit seiner Ex-Ehefrau und den Kindern ein paar gemütliche Tage auf Hawaii zu verbringen. Eine Quelle enthüllte gegenüber „Radar Online“: „Ben hatte am Karfreitag einen drehfreien Tag und hat ihn mit den Kindern verbracht. Sie haben einen Film geguckt und danach gab’s Eis und Milchshakes.“

Die Kinder seien sehr glücklich darüber gewesen den Tag mit ihrem Vater gebührend zu zelebrieren und sollen die ganze Zeit kuschelbedürftig gewesen sein. „Jennifer hat sich sehr gefreut für ihre Kinder und hat sich auch ein bisschen zurückgehalten, damit Ben die Zeit mit den Kindern nutzen kann.“ Jennifer teilte auf Instagram Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer Personal Trainerin bei einer Fitness-Wanderung zeigen.

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Garner (@jennifer.garner) am Mär 31, 2018 um 3:07 PDT

Dreharbeiten auf Hawaii

Affleck dreht zur Zeit auf Hawaii seinen neuen Film „Triple Frontier“. Zeitlich passte das Osterfest also trotzdem gut in seinen Plan. Zusammen mit Jennifer und den Kindern ging er in die Kirche. „Sie waren als Familie unterwegs, aber Jen hat Ben auch allein Zeit mit den Kindern gegeben. Sie wanderte eine Stunde lang mit ihrer Trainerin rauf bis zur Spitze des bekannten Koko Head Trail. Sie hat die tolle Aussicht bewundert, bevor es wieder runter ging. Ben und die Kinder haben sich inzwischen zuhause entspannt.“

Affleck hat sich für die Zeit der Dreharbeiten auf der Insel ein Ferienhaus gemietet, Garner wohnt in einem nah gelegenen Hotel. (SV)