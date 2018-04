Jens Büchner: Preis-Schocker in seinem Malle-Café

Dienstag, 03. April 2018, 8:29 Uhr

Jens Büchner eröffnet endlich sein ‚Faneteria‘-Café (wir berichteten). Der Wahl-Spanier ist von der Urlaubsinsel Mallorca nicht mehr weg zu denken. Mit seinem neuen Café will der Schlagersänger sich nun endgültig auf dem spanischen Eiland etablieren.

Jens Büchner (Malle Jens) mit Daniela. Foto: WENN.com

Bis zur Eröffnung hatte Mallorca-Jens allerdings auch einigen Ärger. Nachdem die Renovierung zunächst teurer war als geplant, gestaltete sich dann die Suche nach Mitarbeitern schwierig. Doch nun ist es endlich geschafft: Das ‚Faneteria‘ begrüßt die Fans des Kult-Auswanderers – und schockt mit hohen Preisen. Laut ‚VIP.de‘ soll ein 0,3-Bier drei Euro kosten, während die Gäste für einen Kaffee mindestens 2,50 zahlen müssen – ziemlich teuer für mallorquinische Verhältnisse.

Die treuen Malle-Jens-Fans standen trotzdem Schlange, um gemeinsam mit den Promi-Gästen Kattia Vides, Ex-‚Bachelor‘-Kandidatin, Sänger Marc Terenzi (kam mit neuer Freundin) und sogar Rotlicht-Legende Bert Wollersheim Kaffee zu schlürfen.

Marc Terenzi und seine neue Freundin Anja. Foto: WENN.com

Bert Wollersheim in Notaufnahme

Der Gastgeber konnte dabei mit seiner Freude nicht hinterm Berg halten. „Ab jetzt drehen wir die Insel auf links“, kündigte Jens hochmotiviert an. Was besonders skurril scheint: Laut Berichten der Boulevard-Seite eröffnete die Ex des Entertainers, Jennifer Matthias, nur wenige Meter neben dem ‚Faneteria‘ ihr neues Café ‚Jenny Delüx‘ – hier verteilte Ex-‚Bachelor‘ Paul Janke als Promigast Rosen.

Ein Beitrag geteilt von Bert Wollersheim (@officialbertwollersheim) am Mär 31, 2018 um 11:37 PDT

Unterdessen hatte Gast Bert Wollersheim ein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Der 67-Jährige Ex-Rotlichtkönig klagte nach der Büchner-Party über akute Atemnot. Schnell landete er laut ‚Bild‘-Zeitung auf der Intensivstation. Diagnose: Bronchitis-Muskel-Verengung. Am nächsten Morgen flog er zurück nsch Deutschland. (Bang/KT)